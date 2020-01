Krajská liga hokejistů má o víkendu na programu osmnácté kolo a pro oba celky ze Strakonicka pokračuje boj o druhé místo po základní části.

Hokejisty Radomyšle čeká souboj na ledě Božetic. | Foto: Jan Škrle

Jako první vyrazí do boje dnes již od 14.30 hodin tým Sokola Radomyšl. Ten zajíždí na led posledních Božetic, které ještě nezískaly ani bod. V minulém kole Radomyšl doma zdolala Soběslav a favoritem bude i tentokrát. „K zápasu musíme nastoupit jako ke každému jinému, nesmíme hledět na tabulku. Chceme být co nejvýše, to znamená naplno bodovat,“ burcuje hráče před dalším zápasem trenér David Míka. Radomyšl je v tabulce sice čtvrtá, ale čeká ji ještě dohrávka s Jindřichovým Hradcem.