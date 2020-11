V pátek jste se z ničeho nic objevil v sestavě Motoru ve Vítkovicích. Jak proběhl váš návrat do týmu?

Bylo to docela překvapení. Den před zápasem mi odpoledne volal asistent trenéra Aleš Totter a oznámil mi, že si mě stahují zpátky. Měl jsem se dostavit hned druhý den na zápas s Vítkovicemi. Tak jsem se dostavil.

První liga se kvůli pandemii koronaviru dlouho nehrála. Udržovali jste se v Havířově alespoň v tréninku?

Nehráli jsme skoro dva měsíce, ale naštěstí jsme jezdili trénovat na led do Polska, takže jsme měli pauzu vlastně jenom týden, kdy byli kluci v karanténě. Když se potom povolily tréninky i u nás, tak jsme začali trénovat normálně v Havířově. Připravený jsem byl, v tom problém nebyl.

Vaše extraligová premiéra proběhla jako z hokejové pohádky. První zápas v nejvyšší soutěži a výhra ve Vítkovicích 7:0, co víc jste si mohl přát?

Lepší debut jsem si asi přát nemohl. Navíc za této situace, jaká tady byla. Když jsem se vrátil, tak se nám hned podařilo vyhrát první zápas v sezoně. To bylo úplně super.

Mrzelo vás hodně, že jste se před sezonou nevešel do kádru a klub vás odeslal do Havířova?

Samozřejmě mě to trošku mrzelo, ale bral jsem to jako fakt a nějak jsem se v tom nehrabal. Řekl jsem si, že se musím ještě více snažit a zlepšit se. S tím jsem do Havířova šel. A to se mi povedlo.

Asi všichni viděli seriál Lajna. Jak se žije v Havířově?

Seriál Lajna jsem neviděl, ale život v Havířově pro mě byl naprosto dostačující. Město má všechno, co potřebuji. V okolí je spousta hezkých golfových hřišť, takže jsem tam byl spokojený.

Cítil jste pocit jistého zadostiučinění, že jste zase zpátky v Motoru?

Určitě. V Havířově byly tréninky i všechno ostatní uzpůsobené tomu, že jsem se mohl zlepšovat, jak jsem jenom mohl. Myslím, že jsem tam odvedl dobrou práci a asi se to potvrdilo i tím, že si mě trenéři stáhli zpátky.

S Libercem jste doma prohráli až po nájezdech. Je to pro vás dobrý bod, nebo bylo i na víc?

Rozhodně jsme mohli uhrát víc. Byl to zápas, ve kterém měly šance oba týmy a hra se přelévala z jedné strany na druhou. Mohlo se to překlopit na obě strany.

Jste sice obránce, ale se šikovnýma rukama. Nedoufal jste, že na vás trenér ukáže na samostatný nájezd?

Trošku jsem doufal, ale nepoštěstilo se. Tak třeba příště.