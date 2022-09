S vicemistrem Slovenska Nitrou odehrál Motor zcela vyrovnané utkání. „Měli jsme špatný vstup do utkání. Ale paradoxně jsme dali první gól a zápas se vyvíjel tak, jak jsme potřebovali. Vytvořili jsme si šance, nastřelili jsme pár tyček, ale nebyli jsme schopni přidat druhý gól,“ vrací se k pátečnímu duelu trenér českobudějovického týmu Jaroslav Modrý.

Ve druhé části Nitra otočila skóre. „Udělali jsme chyby, které soupeř potrestal. Klobouk dolů před klukama, jak v závěru dokázali zabojovat, vyrovnat a vrátit se do zápasu,“ ocenil finiš svého týmu.

Prodloužení branku nepřineslo. „Přitom šance jsme měli, jeli jsme i sami na branku, ale strhnout vítězství na svou stranu jsme nedokázali,“ posteskl si.

Samostatné nájezdy prohrál tým pod Modrého vedením vůbec poprvé. „Penalty jsou padesát na padesát. Soupeř je provedl lépe, proto vyhrál. I nájezdy jsou součástí hokeje. Je to samozřejmě škoda, kluci byli hodně skleslí, ale je třeba jít dál a být připraveni na další zápasy,“ burcuje kouč.

Po tak trochu smolné porážce hráli Jihočeši místo finále s německým Mannheimem duel o třetí místo proti domácímu klubu. Byla škoda, že mužstvo nemohlo absolvovat konfrontaci s loňským semifinalistou německé ligy. „Škoda neškoda, takhle to prostě vyšlo,“ mávne Modrý rukou. „Graz má také svou výkonnost, a když jsme neuhráli první zápas, tak jsme hráli o třetí místo. Kluci k tomu výborně přistoupili, byli připraveni a podali dobrý výkon,“ pochválil mužstvo za výhru 5:2 i dobrý výkon.

Motor porazil domácí Štýrský Hradec a z turnaje si přivezl třetí místo

Velmi dobrý výkon podal Václav Karabáček, jenž se uzdravil z loňského těžkého zranění a letos nastoupil vůbec poprvé. „Vrátil se aktivní, hladový a připravený. Přinesl do hry elán a energii. Vstřelený gól pro něj byl odměnou za práci, kterou věnoval tomu, aby se zase vrátil. Ostatní kluci byli rádi, že se mu to takhle povedlo, a přáli mu to. Z podobných příběhů, když se poskládá mozaika, tak se zase můžeme posunout tím správným směrem a bude těžší proti nás hrát,“ věří.

Oba zápasy odchytal gólman číslo jedna Dominik Hrachovina. „Potřebuje chytat zápasy. Pro gólmany speciálně je to jiné než trénink. Podržel nás,“ uznal kouč.

Trošku horší je to v útoku. „Tam ještě nejsme v optimální formě. Máme pár kluků zraněných, takže to budeme ladit za pochodu.“

Páteční duel s Nitrou odehrál vedle dvojice lídrů Gulaš – Pech teprve šestnáctiletý mladík Samuel Drančák. „Má talent a zahrát si pro něj vedle takových hráčů byla velká zkušenost. Oni už by k sobě také potřebovali stálé křídlo. Pro ostatní musí být radost a za odměnu zahrát si s nimi. Ještě si s trenéry sedneme, abychom našli to nejlepší složení,“ uzavře.