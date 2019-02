Strakonice /ROZHOVOR/ - Z pohledu trenéra hokejistů Strakonic Milana Řehoře byl úvodní zápas nového ročníku krajské ligy v sobotu 23. září výjimečný.

Nejen, že doma proti Hluboké nad Vltavou jako kouč vedl tým mužů poprvé v mistrovském duelu a připsal si vítězství 4:2. Také se rozloučil s aktivní činností v dresu HC Strakonice. Ale především – splnil si svůj sen.

Strakonický trenér Milan Řehoř.Autor: Jan Škrle



Jaký to pro vás byl zápas?

Pro mě to bylo rychlé. Týden jsem trénoval, abych si splnil sen a zahrál si se synem Patrikem. To se mi podařilo, vyhráli jsme, takže výborné.

Bylo to vaše opravdu poslední utkání za Strakonice v pozici aktivního hráče?

Určitě poslední. Chtěl jsem ukončit aktivní činnost, nejde dělat trenéra a současně hrát. Příští rok přijdou další mladí kluci, které jsem vychovával od malička a vím, co od nich chci. Budu chtít navázat na tento ročník a posunout ho dál a dál.

Co úvodní zápas rozhodlo?

Asi jsme déle na ledě, máme odehráno více přípravných zápasů. Možná to se projevilo. Hluboká však nebyla špatný soupeř, má dobrý tým. V minulé sezoně došla až do finále play off krajské ligy. První třetina byla vyrovnaná, v té druhé jsme měli hodně šancí – musíme více střílet a tlačit se do zakončení. První pětka si s tím zbytečně hrála… Kdybychom vedli 5:0, nikdo by se nedivil.

Absolvovali jste nějakou speciální přípravu na premiéru právě proti Hluboké? V minulé sezoně jste ji neporazili.

Ne. Neměli jsme ale pořádně secvičené přesilovky, musel jsem prohodit lajny. Dopadlo to nakonec dobře, uvidíme dál. Ve čtvrtek jedeme do Českého Krumlova, tam to bude jiný zápas.

Co víte o soupeři, který jasně vyhrál minulý ročník?

Odešli oba Šulčíkové, ale nevím, jestli přišel někdo místo nich. A nevím ani, jak Krumlov hrál v přípravě. My se připravíme stejně jako na kterýkoliv jiný zápas, venku můžeme jen překvapit.

Byl jste nervózní při vědomí toho, že jako trenér vedete tým do prvního mistrovského utkání o body?

Určitě ne. Byl jsem na ledě a odehrál si to svoje. Na střídačce to pak bude možná jinak, na ledě s hráči je to rozdíl.

Je možné skloubit hraní a koučování? Dají se udílet nějaké pokyny? Nebo to bylo na vašem asistentovi Stanislavu Kašparovi?

Konzultovali jsme spolu vždy po třetině, jaké uděláme změny. Měl jsem konkrétní připomínky k některým klukům, ale jinak to bylo ve Standově režii.

Když se ohlédnete za přípravou, jak jste byl spokojený?

Zkoušeli jsme mladé kluky, různé posty, máme pět gólmanů… Tím, že byla zrušena juniorka, je nás hodně. V pátek před zápasem se nás sešlo čtyřiadvacet, hrát může patnáct lidí. Bylo pak těžké rozhodovat, kdo nastoupí. A na čtyři lajny ještě nemáme tolik zkušeností. Příprava tedy byla zkouška mladých, jak obstojí v dospělém hokeji.

Základním cílem je vždy účast v play off. Jaké ambice jako trenér ale máte i s výhledem do budoucna?

Play off je samozřejmě priorita. Jinak těžko něco odhadovat, i s ohledem na to, že byly zrušeny juniorky. Rozhodovat zápasy podle mě budou přesilovky, na těch musíme zapracovat.