Strakonicko – Krajská liga ledních hokejistů měla o víkendu na programu další kolo a oba celky ze Strakonicka zajížděly v neděli večer na ledy soupeřů. Strakoničtí padli po velké bitvě ve Vimperku o gól, Radomyšl si z Hluboké přivezla vysokou nadílku.

HC Vimperk – HC Strakonice 4:3 (3:0, 1:3, 0:0).

Góly a nahrávky: 4. R. Suchánek ml. (J. Sitter, Chaloupka), 6. Paule (J. Hanzal, Chaloupka), 16. J. Hanzal (Paule, Chaloupka), 38. J. Sitter (Bojer, R. Suchánek ml.) – 21. T. Růžička (M. Müller, P. Řehoř), 23. Křenek (J. Švec, Jiřinec), 28. J. Švec (Topinka). Sestava Strakonic: Myslivec – Jan Hřebíček (21. Topinka), D. Papež, D. Kovář, L. Hrubý, M. Všetečka, M. Hrubý – J. Švec, Křenek (50. Menšík), Jiřinec, M. Müller (35. D. Škoda), T. Růžička, P. Řehoř, Samohejl, Dlouhý, L. Bednařík. Trenéři Milan Řehoř a Stanislav Kašpar.

Tradiční derby bylo plné pěkných akcí, tvrdých soubojů a nepostrádalo na dramatičnosti. Diváci se skvěle bavili, oba realizační týmy byly spíše na infarkt. Domácí vedli po první třetině o tři góly, ale během osmi minut druhého dějství o něj přišli. Rozhodující branka padla v domácí pětiminutové přesilovce v závěru druhé třetiny. „Neřekl bych, že rozhodujícím momentem utkání bylo to pětiminutové vyloučení, ale spíše celková neukázněnost našich hráčů. To nám dnes prohrálo zápas. Jsou to zkrátka ještě mladí kluci a někdy nedokáží ustát ten tlak, co se od nich očekává. U nás jsme vyhráli, tady prohráli, život jde dál, nic se neděje. Do konce základní části nás čeká ještě plno zápasů,“ komentoval duel ve Vimperku strakonický trenér Stanislav Kašpar.

Hluboká nad Vltavou – Sokol Radomyšl 9:3 (2:1, 5:1, 2:1). 4. E. Bahula (Miler), 16. Matys (Holub, Oulík), 25. Oulík, 28. Moudrý (E. Bahula), 30. E. Bahula (Robin Rákosník, Miler), 32. J. Šimek (Žlůva), 32. Moudrý, 46. Kantor (K. Vácha nejml.), 49. E. Bahula – 17. Burkoň (O. Gába), 23. M. Hřebíček (Jungbauer), 45. Šimoník (Strnad). Sestava Radomyšle: Žilinčík – M. Hřebíček, M. Škoda, Pěnička, Burkoň, R. Volf ml., Turek – Pav. Procházka, Jungbauer, Slavík, Strnad, O. Gába, Šimoník, Fr. Bárta, Vlk, J. Řehoř. Trenéři R. Hovora a Z. Javůrek.

Po první třetině mohli hosté ještě pomýšlet na úspěch, ale několik gólů v rychlém sledu všechno změnilo. „Hluboká dobře bruslí a má rychlé přechody do útoku. S týmy, které jsou na tom dobře bruslařsky, máme problémy. Pak přijdou pasáže, kdy dostaneme rychlé góly v jednom sledu, což byl případ i tohoto utkání, a je hotovo. Navíc jsme opět dostali čtyři góly v oslabení. To nás sráží do kolen,“ hodnotil zápas Jaromír Šíp ze Sokola Radomyšl.

Aktuální tabulka:

1 HC Slavoj Český Krumlov 18 12 2 1 3 87:51 ⋌41

2 TJ Lok Veselí nad Lužnicí 18 11 2 0 5 99:64 ⋌37

3 TJ Hluboká nad Vltavou 17 10 1 2 4 84:65 ⋌34

4 HC Strakonice 17 10 1 1 5 89:67 ⋌33

5 HC Vimperk 16 8 2 0 6 60:52 ⋌28

6 HC Milevsko 2010 18 7 2 2 7 83:73 ⋌27

7 TJ Jiskra Humpolec 17 7 1 3 6 63:65 ⋌26

8 HC Vajgar Jindřichův Hradec 17 6 3 1 7 69:64 ⋌25

9 HC Tábor B 17 7 1 2 7 51:52 ⋌25

10 OLH Spartak Soběslav 18 7 0 2 9 73:84 ⋌23

11 TJ Sokol Radomyšl 17 6 1 1 9 72:81 ⋌21

12 SK Telč 17 4 0 0 13 69:94 ⋌12

13 HC Pelhřimov B 17 1 0 1 15 45:132 ⋌4