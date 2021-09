Domácí provedli už tradiční změnu, když Holce nahradil v útoku Karabáček. V obraně hrál místo Slováčka Štencel. Hosté přijeli i s bývalými českobudějovickými hráči Pýchou, Fillmanem a Raškou.

Jihočeši prožili dost hrůzostrašný vstup do utkání a už v sedmé minutě prohrávali 0:2. Exkapitán Motoru Pýcha se nejprve připomněl, jak býval platný na modré čáře při přesilovce, a jeho nahození tečoval do sítě Kotala – 0:1. Poté při vlastní přesilovce trestuhodně zaváhal Vráblík a Kousal ukázkovým blafákem přidal druhou branku.

„Z naší strany to nebyla moc povedená třetina. Do druhé musíme nastoupit úplně jinak. První gól jsme dostali tečí po nahozené střele, to se stane. Ale druhý jsme soupeři doslova darovali při naší přesilovce. Musíme se sebrat a začít mnohem lépe,“ zhodnotil úvodní část hry stále ještě zraněný obránce Motoru Petr Šenkeřík.

Jenže jeho spoluhráčům nevyšel ani vstup do druhého dějství. Ve 25. min. inkasovali třetí gól z hole Bičevskise po rychlé akci, která ale silně zaváněla ofsajdem. Na toto pravidlo se ale v extralize trenérská výzva bohužel nevztahuje…

V polovině zápasu se přece jen dočkal také Motor. Po Gulašově nahrávce si kotouč za záda vlastního gólmana Růžičky srazil mladoboleslavský kapitán Ševc – 1:3.

Domácí vstřelená branka vyburcovala k mohutnému náporu a druhý gól doslova visel ve vzduchu. Jenže opět zapomněli na zadní vrátka a přišla studená sprcha. Po rychlém brejku zvýšil Najman na 1:4.

„Neměli jsme úplně špatný vstup do druhé třetiny, ale třetí gól jsme bohužel dostali dle mého názoru z ofsajdu. Pak se to zvrhlo v divočinu. Samé sekery, fauly, ale nic nám to nepřineslo. Navíc jsme inkasovali čtvrtou branku. Musíme se víc tlačit do branky a dát klidně takový nějaký špinavý gól, jako dal Guli,“ přál si po druhé třetině Šenkeřík, jehož návrat do hry už se rychle blíží.

Do třetí třetiny nenastoupil Vondrka (podezření na vykloubené rameno) a v brance vystřídal Hrachovinu Strmeň.

Karty zápasu už ale byly rozdány. Domácímu celku nelze upřít snaha, ale definitivně ji torpédoval pátý gól Dufka a na konečných 1:6 pečetil v přesilovce bombou od modré Pýcha.

Branky a nahrávky: 31. Gulaš – 4. Kotala (Pýcha, Šťastný), 7. P. Kousal (Eberle, Pláněk), 25. Bičevskis (J. Stránský, Ševc), 37. O. Najman (P. Kousal, Bernad), 52. J. Dufek (Claireaux), 56. Pýcha (D. Šťastný). Vyloučení: 6:6, využití: 0:2, v oslabení: 0:1. Rozhodčí: Hodek, Pilný – Ganger, Klouček. Diváci: 5807.

Motor: Hrachovina (41. Strmeň) – Percy, Štencel, Bindulis, Vráblík, Bučko, Piskáček, Štich – Gulaš, Pech, J. Ondráček – Vondrka, M. Hanzl, Abdul – Valský, Toman, M. Beránek – Karabáček, D. Voženílek, Venkrbec. Trenéři Modrý, P. Martinec a Fousek.

Ml. Boleslav: J. Růžička – Ševc, Pýcha, Pláněk, D. Moravec, Fillman, Bernad – Šťastný, A. Raška I, Kelemen – P. Kousal, O. Najman, Lunter – J. Dufek, Claireaux, Kotala – J. Stránský, Bičevskis, Jan Eberle. Trenéři Rulík a Patera.

Hlasy trenérů – Jaroslav Modrý (Motor): „Soupeř našel cestu k vítězství a nezbývá, než mu pogratulovat. My jsme měli špatný vstup do utkání. Boleslav je velmi dobře bruslící a připravený tým. My jsme dnes neměli detaily. Druhý gólman Honza Strmeň je součástí týmu, proto jsme mu dali šanci ve třetí třetině. Někdy mužstvo takové momenty nakopnou. Michal Vondrka je v péči lékařů. Uvidíme, jak to s tím bude.“

Radim Rulík (Boleslav): „Povedl se nám vstup do utkání, měli jsme lepší pohyb než v předcházejících utkáních venku. Ve druhé třetině jsme se dostali pod tlak, ale klíčové bylo, že jsme inkasovali jen jeden gól. Navíc se nám povedlo odjet a dát čtvrtou branku. Ve třetí třetině už jsme byli zodpovědnější a dotáhli zápas do vítězného konce.“