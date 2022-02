Utkání začalo vyrovnaně z obou stran. Oba týmy prověřily soupeřovy brankáře. Ti však byli v prvních okamžicích úspěšnější než ofenziva. Netrvalo to dlouho a diváci, tedy ti domácí, se radovali z první trefy.

Jiří Ondráček dostal ve 3. minutě přihrávku před branku a přesnou trefouotevřel střelecký účet utkání. Motor první gól viditelně nakopl a byl to on, kdo v následujících minutách přebral iniciativu.

Od navýšení náskoku pak navíc nebyl daleko Šenkeřík se střelou od modré. Důraz Motoru směrem dopředu pokračoval. Další velkou šanci měl tečující Holec, ani on ale neposlal domácí do výraznějšího náskoku. Jihočeši měli dobrou příležitost po vyloučení Dlapy. Sudí nařídili přesilovou hru na čtyři minuty. Snaha se domácím sice upřít nedala, jenže obrana Karlových Varů v čele s Lukešem odolávala, a to až do konce třetiny.

Další pak začala velkým tlakem karlovarského celku, který v úvodních pěti minutách nepustil svěřence Jaroslava Modrého do útočného pásma. Strmeň si připsal několik dobrých zákroků a nepřipustil srovnání.

Z toho mohl na opačné straně těžit Hanzl, jeho únik ale skončil taktéž jen na gólmanově betonu. Po další ofenzivní snaze již hosté ze západu Čech srovnali. Kohout ujel a jeho nenápadná střela Strmeňovi propadla – 1:1. To si Motor nenechal líbit a po individuální akci vrátil vedení Jihočechům Martin Beránek.

I třetí perioda tedy začínala za hubeného náskoku domácích hokejistů. Ti samozřejmě cítili potřebu ho navýšit. Dávali si pozor směrem dozadu, útočná aktivita ale také neutichala. V tomto zápasu aktivní Vráblík pálil od modré těsně mimo horní růžek, stále tedy o jednu branku. Z třetí periody uběhlo zhruba šest minut. Hrála se poměrně nervózní pasáž. Nic zdaleka nebylo rozhodnuto.

Českobudějovičtí hráči mohli vedení pojistit v přesilové hře. Důležitý okamžik se jim nepovedl podle představ. Karlovarští sice v obraně nijak nezářili, domácí ale ztroskotali na finálních přihrávkách a střelbě samotné. Stejný scénář se pak odehrál hned dvakrát za sebou.

Ani jednu početní převahu ale domácí hráči nezužitkovali ve vysněnou třetí branku, která by přinesla trochu klidu. Stejnou šanci nevyužili ani Západočeši. Až Martin Beránek s koncem utkání přinesl potřebnou branku. Najel si až před Lukeše a zblízka jej překonal. Skóre se tedy zastavilo na počtu 3:1.

Branky a nahrávky: 3. J. Ondráček (Valský, Koláček), 34. M. Beránek, (Karabáček, Vráblík), 59. Beránek (Hanzl, Šenkeřík) – 30. Kohout. Vyloučení: 2:6, bez využití. Rozhodčí: Jeřábek, Horák – Lhotský, Svoboda. Diváci: 3435 (omezený počet – vyprodáno).

Motor: Strmeň – Piskáček, Percy, Bučko, Šenkeřík, Vráblík, Štencel, Remta – Vondrka, Pech, Holec – Valský, Koláček, J. Ondráček – Karabáček, M. Hanzl, M. Beránek – D. Voženílek, Novotný, Abdul. Trenéři Modrý, P. Martinec a Fousek.

K. Vary: Št. Lukeš – Plutnar, Martin Rohan, Parkkonen, Dlapa, Pulpán, Mikyska, Weinhold – Kulich, Mikúš, T. Rachůnek – Vondráček, Hladonik, Beránek – Kohout, Černoch, Koblasa – Osmík, Jiskra, Průžek. Trenéři Pešout a Mariška.

Hlasy trenérů – Jaroslav Modrý (Motor): „Měli jsme dobrý vstup do utkání, ale nepomohli jsme si v přesilovkách. Vytvářeli jsme si slibné šance, ale soupeř hrál hodně obětavě a podržel ho gólman. Pomohla nám povedená individuální akce Beránka. Jsem rád, že jsme našli cestu, jak utkání vyhrát. Gólman Hrachovina už začal s tréninkem, kapitán Gulaš by to měl zkusit v pondělí.“

Tomáš Mariška (K. Vary): „Věděli jsme, že nás čeká těžký zápas, což se také potvrdilo. Domácí měli lepší vstup do utkání, nám chyběl pohyb a nedohrávali jsme souboje. Jenom díky gólmanu Lukešovi jsme se drželi ve hře. Doplatili jsme ale na zbytečná oslabení. Stála nás spoustu sil, které nám pak chyběly ve hře dopředu.“

Autor: Adam Pavlíček