České Budějovice – Třetina baráže o extraligu je za námi a ČEZ Motor má na kontě pouhé dva body. Další nepřidal v pátečním duelu s Kladnem (3:4), kdy sice předvedl mohutný finiš, který ale přišel bohužel pozdě. V nedělním domácím duelu se zatím suverénními Pardubicemi (17) by Jihočeši nutně potřebovali bodovat.

Jaromír Jágr v diskuzi s rozhodčím. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Českobudějovický tým do utkání nevstoupil vůbec dobře. Už v osmé minutě prohrával 0:2 a v polovině zápasu dokonce 0:4. „Špatně se mi to hodnotí, když jsme prohráli na domácím ledě se soupeřem, který do baráže postoupil ze stejné ligy jako my. Těžko můžeš pomýšlet na lepší výsledek, když nedáš dohromady šedesátiminutový zápas a v prvních osmi minutách inkasuješ dva góly,“ mrzel i trenéra Václava Prospala mizerný vstup jeho svěřenců do utkání. „Těžko se to pak otáčí, když vám tam napadají góly.“