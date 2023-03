Hokejisté druholigového Písku hledají trenéra. Dosavadní kouč Tomáš Matušík u týmu na vlastní žádost končí a bude působit v jiném klubu.

Trenér Tomáš Matušík už písecké hokejisty v další druholigové sezoně nepovede. | Foto: Jan Škrle

Osmapadesátiletý hokejový trenér, který k Otavě přišel vloni v létě po dlouhých letech strávených v jeho domovském Táboře, dovedl tým do předkola play off.

Králům pod jeho vedením těsně unikl postup do elitní nadstavbové osmičky, ale ve druhé skupině o 9. až 16. místo si vedl nejlépe ze všech a postoupil do vyřazovacích bojů. V nich mu v předkole vystavil stopku Most po výsledcích 2:3 a 1:4.

Přesto se po úspěšné sezoně, kdy mužstvo výrazně pozvedl a Písek se pod jeho vedením po čtyřech letech dostal do play off, rozhodl nepokračovat a upřednostnil nabídku jiného klubu. Jakého, to zatím není jasné.

„Kouč A-týmu Tomáš Matušík se pro další sezonu rozhodl přijmout nabídku jiného klubu a Písek opouští,“ píše se na klubovém webu s poděkováním za odvedenou práci a s tím, že má nadále dveře otevřené.