Došlo k tomu po sobotním utkání na Slavii, kde Jihočeši podlehli 2:4. Při nevinně vyhlížející otázce, proč nenastoupil americký obránce Conor Allen, přestože figuroval v zápise o utkání, náročný kouč viditelně roztál a jal se vysvětlovat. „Je to taková úsměvná historka. Přišel o zápas, protože si nepřivezl celou výstroj. Něco se dá nahradit, ale něco prostě ne,“ napoprvé naznačil.

Na přímý dotaz, co jeho svěřenci chybělo, odpověděl jednoduše: „Brusle. Je to úsměvné, ale stát se to může komukoliv,“ rozesmál se.

V dospělé kategorii se Prospal s něčím podobným ještě nesetkal. „Na druhou stranu celou svoji kariéru jsem byl úplně někde jinde. V NHL se vám o brusle starají kustodi. Ale i tam si výstroj na zápas musíte sbalit. Je to vždycky chyba hráče, i když úsměvná. Ztráta hráče však vždycky zamrzí,“ připustil dobře naladěný kouč.

On sám tentokrát vůbec nekomunikoval s rozhodčími a nechal to na svém asistentovi Aleši Totterovi. „Jednou jsem se na střídačce prošel blízko nich a oni pak se mnou nechtěli mluvit. Než abych prý na ně dělal bu bu bu, tak abych prý za nimi raději nechodil. A mně to kolikrát i vyhovuje. Aleš je bezvadný chlap a možná je lepší, když takové situace řeší on,“ doplnil rozesmátý trenér.