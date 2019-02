České Budějovice – Necelé čtyři zápasy čekal teprve osmnáctiletý obránce HC Mountfield Tomáš Prokop na svůj premiérový extraligový gól. V nedělním duelu proti Plzni (1:4) vypálil od modré čáry a zaznamenal čestný úspěch svého týmu.

Tomáš Prokop | Foto: Deník/ Václav Pancer

Porážka nadějného beka samozřejmě mrzela. „Rozhodlo, že jsme se netlačili do branky. Plzeň měla více střel a dokázala se gólově prosadit," označil hlavní příčinu porážky svého týmu.



Dva góly dali Plzeňští v početní výhodě, zatímco Jihočeši se v přesilovkách i nadále trápí. „Plzeň přesilovky hrát umí. Špatně jsme si hlídali prostředního hráče mezi kruhy, který se stará o koncovku," míní.



Mountfield si připsal už čtvrtou porážku v řadě, což se samozřejmě podepisuje i na psychice týmu. „Pokaždé od začátku zápasu prohráváme, což samozřejmě není příjemné. Musíme se zlepšit a dělat více pro to, abychom zase začali vyhrávat. Řekl bych, že trénujeme hodně a kvalitně. Musíme ale začít hrát jako tým. To nám trochu chybělo," všiml si.



Přestože Prokop zaznamenal pouze čestný úspěch svého týmu, radost měl ze svého premiérového extraligového zásahu nelíčenou. „Užíval jsem si to. Vždyť to byl můj první extraligový gól, i když prohra mě samozřejmě mrzela. Ale nedá se nic dělat. Musíme se z toho poučit a začít zase vyhrávat," přeje si.



Střelou od modré v závěru zápasu připravil plzeňského gólmana Mazance o čisté konto. „Vyhráli jsme buly, Tomáš Rousek mi posunul puk na modrou na modrou a vystřelil jsem. Mířil jsem nad brankářův beton a spadlo to tam," popsal svůj premiérový extraligový gól.

Spoluhráči mu puk hned schovali a v Prokopově sbírce trofejí prý bude mít rozhodně čestné místo. „Určitě si ho doma vystavím i hokejkou," ujistí.



Prokop stihl dát branku, přestože do hry naskočil prakticky až v polovině nedělního zápasu. Vzhledem k početné marodce tušil, že by do utkání s Plzní mohl naskočit. „Ráno na předzápasovém tréninku mě to napadlo, že bych mohl hrát, ale nečekal jsem, že bych naskočil třeba hned od začátku," přiznal. „Jsem hrozně rád za každou šanci, kterou v extralize dostanu," dodá.