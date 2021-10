Hlasy trenérů – Jaroslav Modrý (Motor): „Sparta má velice kvalitní tým. Nevyšel nám úplně vstup do utkání, ale pak jsme našli nohy, začali jsme bojovat a měli jsme i kus štěstí. Jsme rádi, že jsme zápas dotáhli do vítězného konce.“

Tři minuty před koncem vsadili hosté na jednu kartu a sáhli k power play. Ale nebylo jim to nic platné. Naopak kapitán Motoru Milan Gulaš korunoval svůj výborný výkon gólem na konečných 5:2.

„Potvrdilo se, že výborně bráníme přesilovky a Sparta je v nich bezradná. Kluci jsou na ně super připraveni a do puntíku plní pokyny trenérů. Pomohly nám dva vstřelené góly a také senzační Dominik Hrachovina,“ nešetřil Slováček po druhé třetině chválou směrem ke svým spoluhráčům na ledě.

V polovině zápasu se však skóre měnilo na druhé straně. A během pouhých jednatřiceti vteřin hned dvakrát. Nejprve Štenclovu bombu od modré Salák jen vyrazil a od Beránka zamířil kotouč do jeho sítě. Videosudí potvrdil, že přitom rukou nezahrál úmyslně. Třetí branku pak záhy přidal Ondráček.

„Začátek byl opatrnější a Spartě pomohl šťastný gól. Do desáté minuty byla lepší. Nám paradoxně pomohla přesilovka soupeře, kterou jsme výborně ubránili. Po ní dal Milan Gulaš vyrovnávací branku a od té doby jsme byli lepším týmem. Skvěle jsme zvládli i druhé oslabení a mohli jsme dát i další góly,“ zhodnotil úvodní třetinu momentálně zraněný obránce Motoru Ondřej Slováček.

Jenže po deseti minutách se parta trenéra Jaroslava oklepala a z ničeho nic udeřila. Kapitán Gulaš obkroužil branku strakonického rodáka Saláka a Abdul po jeho přihrávce pověsil kotouč pod horní tyčku – 1:1. A to ještě krátce poté mohl sám přidat Gulaš i druhý gól, ale strážce sparťanské svatyně tentokrát stačil zasáhnout.

To byla paráda. V desátém kole Tipsport extraligy hokejisté Motoru po výborném výkonu porazili Spartu Praha 5:2. V neděli hrají Jihočeši opět doma, když budou v Budvar aréně hostit Litvínov (17).

