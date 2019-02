Kladno – Bez jednoho dne celý měsíc čekal na gól. O to větší radost z něj útočník ČEZ Motoru Zdeněk Doležal (25 let) měl. Byl totiž vítězný. Čtyři minuty před koncem prvoligového šlágru na Kladně (3:2) opět prokázal své šikovné ruce. Proháčkoval se až před domácího gólmana Brízgala a bekhendem poslal kotouč k jeho tyči.

V úvodu zápasu vás Kladno docela zatlačilo. Čekali jste takový nápor?

Čekali jsme to, protože Kladno hraje doma výborně. Ale chtělo by to co nejvíc takových zápasů. Tohle jsou utkání, která nás prověří, jak jsme na tom. Přesně taková potřebujeme hrát, abychom byli dobře připraveni na nejdůležitější fáze sezony. Byl to super duel. Co se týká bojovnosti i kvality hry. Jsme rozhodně spokojeni.



V pondělí jste doma hráli s Kadaní, která s vámi nestačila držet krok a hladce prohrála. Bylo těžké o dva dny později najednou přepnout do režimu těžké zápasu?

Chceme hrát pořád stejný hokej. A pak už záleží hlavně na soupeři, jaký se snaží hrát hokej a jestli zkouší něco vymyslet. Kadaň proto nám nevymyslela nic. Kladno naopak kvalitu má a byl to vyrovnaný zápas se šťastným koncem pro nás. I pro mě osobně.



Domácí dvakrát vedli. Jak moc důležité bylo, že se vám podařilo vyrovnat vždy velice rychle?

Jak už jsem řekl, byl to vyrovnaný zápas. Věděli jsme, že když dalo gól Kladno, tak stejně tak ho můžeme dát i my. Pokud by nám soupeř odskočil o dvě branky, tak už by to bylo samozřejmě horší. Bylo to pokaždé jen o jednu, takže jsme byli pořád ve hře.



Dva góly jste dali v přesilovkách, ve kterých jste se v poslední době dost trápili.

Chceme v přesilovkách chodit víc k sobě. Při našem prvním přesilovkovém gólu Martin Novák zavážel puk, hned u něj byl David Gilbert. Dvakrát jsme prostrčili puk skrz jejich obranu, Lukáš Endál si umí najít prostor a zůstal volný. Vyšlo to dobře. Přesilovky se snažíme hrát pořád stejně a musíme doufat, že v nich budeme dávat více gólů.



Váš vítězný gól sice padl také v početní výhodě, ale nebyl to úplně ten klasický přesilovkový gól.

Konečně se mi podařilo prodat to, v čem je moje největší síla. Potřebuji dostat puk do jízdy. Když mám rychlost, tak si s obráncem mohu udělat víceméně, co chci. Řekl jsem si, že to zkusím. Takhle už jsem dal spoustu gólů. Prohodil jsem si puk přes obránce. Zakončil jsem už trochu reflexivně bekhendem po ledě na zadní tyč. Důležitá byla hlavně ta klička, abych se dostal před branku.



Byla to letos vaše nejdůležitější branka?

Určitě. Tlak na mě už byl docela velký, i když si ho asi vytvářím i já sám. Rozhodně je lepší, že jsem dal vítězný gól na Kladně, než kdybych ho dal třeba za stavu 4:0 s Kadaní. Pro mě je to důležitý moment a doufám, že teď už mi to tam začne padat víc.