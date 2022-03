HC Tábor: Kolář – Kříž, Hajič, Černý, Havelka, Pařízek, Hubata, Radoš, Čížek – Hasman, Dančišin, Endál – Bárta, Matušík, Seidl – Prášek, Zayml, Rousek – Matiášek, Zíb, Chocholoušek.

První sezonní vítězství táborské družiny na ledě příbramského soupeře bylo naprosto zasloužené, a rozhodně se nerodilo tak složitě, jak se všeobecně očekávalo. Hosté od Jordánu se od začátku chopili otěží zápasu, ale v úvodní části hry z toho pohříchu vytěžili jediný gólový moment v podobě nekompromisní trefy Endála.

V prostřední periodě se očekávané procitnutí Středočechů nekonalo, ba právě naopak. Táborští se rozehráli k velmi kvalitnímu a dominantnímu výkonu, který po zásluze přetavili ho v další tři gólové zápisy z dílny Bárty, Zaymla a Matiáška.

Za jednoznačného vývoje střetnutí hosté v úvodu závěrečné dvacetiminutovky slevili z důslednosti, zatímco hráči Příbrami dali do boje všechny své síly. Po brzkém snížení Josefuse na rozdíl dvou branek se skóre ještě jednou zhouplo, když nejprve Hajič znovu zvýraznil odstup kohoutů, ale následně Káník opětovně přiživil domácí naděje korigující trefou na 2:5. V 58. minutě dodal zápasu lehounký nádech dramatu Josefus, táborští hokejisté ale koncovku zvládli s rutinou a Zíb navíc ustanovil střelou do opuštěné klece konečný výsledek 3:6.

Arpád Györi, trenér A-týmu HC Tábor: "Do Příbrami jsme jeli s jasným úmyslem urvat třetí vítězství a na ledě to bylo znát. První dvě třetiny jsme zvládli opravdu velmi dobře takticky i herně a zaslouženě jsme si vypracovali výrazné vedení. Pak nás sice vykolejily rychlé góly soupeře a byly tam situace, které jsme neřešili dobře, i tak bych řekl, že jsme měli dál zápas pod kontrolou. Klukům je rozhodně potřeba za kvalitně zvládnuté utkání poděkovat. Jsme si vědomi, že poslední krok bývá nejtěžší a vyžaduje znovu hodně tvrdé práce, ale při vší úctě k soupeři věřím, že ho zvládneme a podaří se nám postoupit už po čtvrtečním domácím zápase."

Padne divácký rekord?

Zítřejší pátý zápas série, který může být zároveň i posledním, by měl znovu zahýbat dosavadním rekordním zápisem v počtu diváků. Utkání začne v 18 hodin a rozhodně stojí za to do ochozů táborského stadionu dorazit.