I v návaznosti na fakt, do kdy je v jednotlivých městech možné na zimních stadionech zachovat led, je ve hře několik variant. Pokračovat v rozehrané sezoně, která má za sebou nekompletních pět kol, dohrát základní část čítající 26 kol a poté i play off, tak jak je to obvyklé, nebo anulovat dosavadní výsledky a odehrát jen polovinu dlouhodobé části plus vyřazovací boje, případně play off nehrát a určit vítěze po základní části. A možná bude ve hře i jiná možnost. Samozřejmě za předpokladu, že epidemie koronaviru poleví a Česko se bude postupně vracet k normálnímu životu a tudíž i k amatérskému sportu.

Situaci pochopitelně bedlivě sledují i v Českém Krumlově. Tamní Medvědi patří dlouhodobě k předním týmům krajské ligy. „Momentálně vyhlížíme v protiepidemickém systému třetí stupeň, což by znamenalo možnost vrátit se k tréninku a hrát i utkání, byť bez diváků. Od kdy se začne, v tuto chvíli není jasné, ale pokud by se opatření zmírnila, potřebovali bychom nějaký čas na přípravu. Hráči teď dlouho stáli a nemohou jít třeba po týdnu a dvou či třech trénincích do ostrého zápasu, to by nebylo dobré a navíc by hrozila řada zranění. Osobně si myslím, že k tréninkům se vrátíme během prosince, ale krajská liga začne až po Novém roce,“ míní trenér českokrumlovského Slavoje Vilém Migl.

Ten se zároveň přiklání k variantě, aby krajská liga navázala na dosud odehraná kola. „S anulováním nesouhlasím, nevidím k tomu důvod. Mělo by se navázat na to, co se odehrálo, a pokračovat dál v pokud možno normálním módu. Šlo by zhustit program, že by se třeba dvakrát během měsíce hrálo v pátek i neděli, dohrát základní část a v dubnu zahájit play off. Pokud by se to termínově přece jen nestíhalo, možná by se nemuselo play off hrát, ale vítěz by vzešel z tabulky po základní části. Vyřazovací boje jsou atraktivní hlavně pro diváky, kteří však na stadionech pravděpodobně ani v dubnu nebudou. Ale v první fázi je třeba dokončit anketu mezi kluby ohledně provozu zimních stadionů. Pokud by jely aspoň do konce dubna, domnívám se, že by se vše dalo stihnout,“ konstatoval Vilém Migl.

Jiný pohled na věc má kouč jindřichohradeckých Střelců, kteří jsou nováčkem soutěže a tým tvoří hráči, kteří po uplynulé sezoně po neshodách s vedením opustili druhý klub ve městě HC Vajgar.

„Já jsem pro anulování dosavadních výsledků. Co jsem zaslechl, nejvíc proti tomu brojí Pelhřimov a Soběslav, což je ale logické, protože jsou to první dva týmy tabulky, které mají nejvíc bodů. V dané situaci je podle mého nejrozumnější dosavadní výsledky zrušit. Stejně se tam hodně zápasů odkládalo a kompletních pět kol jsme odehráli pouze my a Veselí nad Lužnicí,“ podotkl trenér Střelců Vladimír Reisner, který by se přikláněl k možnosti zahájit soutěž v lednu a absolvovat ji pouze jednokolově, tedy jen polovinu základní části.

„Jestli poté hrát i vyřazovací část, nebo ne, to je zatím těžké říct. Každopádně by to bylo v závislosti na provozu zimních stadionů. Někdo už v dubnu nemusí mít led,“ připomíná.

Také on už se nemůže dočkat, až hokejisté budou opět moci nazout brusle a výstroj. „Kluci individuálně běhají, už byli i na fotbálku. Jakmile se zmírní opatření, ihned začneme trénovat na ledě. Mužstvo potřebuje nějaký čas, než se do hokeje zase vpraví. Minimum na přípravu jsou dva týdny a aspoň osm tréninků. A ideální by bylo před soutěžním zápasem přidat ještě aspoň jeden přátelák,“ nastínil.

Jediné, co jej v současné době těší, je skutečnost, že během dlouhé pauzy se jindřichohradeckému celku téměř vyprázdnila marodka, která na začátku sezony čítala téměř půlku kádru. „Zůstává na ní už jen Michal Kubín, ostatní budou fit. A dokonce registrujeme zájem některých kluků, kteří před časem skončili kvůli nedobré situaci ve Vajgaru, že mají znovu chuť hrát a chtěli by se k hokeji vrátit,“ uvedl hradecký kormidelník.

Tabulka krajské ligy před přerušením soutěží

1. Lední Medvědi Pelhřimov 4 3 1 0 0 24:12 11

2. Spartak Soběslav 4 3 0 1 0 25:13 10

3. Lokomotiva Veselí nad Lužnicí 5 3 0 0 2 26:29 9

4. HC Strakonice 3 2 0 0 1 21:10 6

5. Slavoj Český Krumlov 3 2 0 0 1 20:13 6

6. Jiskra Humpolec 3 2 0 0 1 12:12 6

7. Sokol Radomyšl 2 1 1 0 0 10:7 5

8. HC Milevsko 3 1 0 0 2 7:7 3

9. HC Vimperk 3 1 0 0 2 6:7 3

10. HC Střelci Jindřichů Hradec 5 1 0 0 4 4:12 3

11. HC Samson České Budějovice 4 1 0 0 3 10:22 3

12. TJ Hluboká nad Vltavou Knights 4 0 0 1 3 13:25 1

13 TJ Božetice 1 0 0 0 1 4:13 0