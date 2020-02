„Začali jsme dobře, při prvním i druhém střídání jsme jeli sami na bránu, ale nedali. Naopak soupeř šel v oslabení do vedení a už to zase vypadalo na trápení. První třetina skončila 1:1, ale v těch dalších jsme fiasko odvrátili,“ komentoval utkání strakonický trenér Martin Všetečka.

Problémem posledních týdnů ve Strakonicích je sestava, kdy chybí řada hráčů. Tentokrát jich chybělo devět. Na druhé straně je třeba říci, že si zahráli všichni hráči. Byla tam i řada pěkných akcí, některé ztroskotaly na tom, že kluci v tomto složení spolu nehrají. Ale diváci tentokrát byli spokojeni,“ doplnil s úsměvem trenér Všetečka.

Ten věří, že by se sestava měla na další zápasy zkvalitnit. „Věřím, že budou v úterý na tréninku již někteří uzdravení marodi, objeví se i rybníkářští mistři světa, a tak bychom to zase mohli dát dohromady trochu podle představ,“ dodal trenér ke kádru.

V posledním kole základní části vyrazí Strakoničtí k derby do Vimperka. „Pro nás by bylo nejlepší, kdyby domácím o nic nešlo a byl to pohodový zápas. Jinak to ve Vimperku vždy dost bolí, hraje se tam hodně tvrdě do těla,“ přeje si trenér Všetečka a doplňuje jednu pozitivní zprávu: „V týdnu by již měl začít trénovat Kuba Myslivec, který před pár týdny zkolaboval přímo na ledě. Chtěl by již do brány, ale nechtěl bych to uspěchat, zdraví je přednější.“