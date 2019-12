HC Lední Medvědi Pelhřimov – HC Strakonice 7:4 (1:3, 2:1, 4:0). 4. B. Svoboda (Martin Hadrava, J. Vrátný), 22. Vylíčil (Votápek, F. Kasalý), 35. Kopic (Vylíčil), 41. Marek Hadrava (Martin Hadrava, B. Svoboda), 41. B. Svoboda (Vylíčil, Kopic), 54. Votápek (B. Svoboda, D. Kasalý), 57. Martin Hadrava (F. Kasalý, Marek Hadrava) – 8. Dlouhý (P. Šebesta, M. Hrubý), 12. Ruda (Samohejl), 16. P. Řehoř, 26. Samohejl (D. Kovář, Ruda).

Sestava Strakonic: Vastl – Hodánek, Jar. Hřebíček, L. Hrubý, D. Kovář, Kopenec, M. Hrubý, Topinka – P. Řehoř, Jiřinec, Menšík, Ruda, Křenek, Samohejl, J. Švec, Dlouhý, P. Šebesta, D. Škoda. Trenér Martin Všetečka.

"V prvních dvou třetinách jsme hráli zodpovědně a plnili vše, co jsme si před utkáním řekli. Výborně chytal gólman Vastl, na druhé straně jsme neproměnili další šance, ze kterých jsme mohli vedení ještě navýšit. Do třetí třetiny jako bychom zůstali v šatně. Přišlo z naší strany uspokojení, hloupý faul, smolný gól a vše najednou bylo jinak. Udržet koncentraci i do třetí třetiny, věřím, že bychom minimálně bod brali. Ale ve chvíli, kdy domácí otočili skóre, tak si již nenechali vedení vzít. Mají na tuto soutěž nadstandardní kádr, navíc od poloviny druhé části dost přitvrdili a zranili nám dva hráče," hodnotil utkání strakonický trenér Martin Všetečka a doplnil: "V neděli nás čeká derby s Radomyšlí. Chceme samozřejmě vyhrát, abychom si udobřili naše fanoušky. Zvláště z derby se výhra počítá."

Doplňme, že utkání HC Strakonice - Sokol Radomyšl a hraje v neděli 8. prosince od 15 hodin.