Taková přestřelka je dobrá pro diváky, ale trenérům chvílemi vstávají vlasy na hlavě. „Ukázalo se, že máme útočnou sílu, ale hapruje nám obrana. Tentokrát to byl spíše takový zápas pro diváky, ti museli být spokojení,“ komentoval utkání strakonický trenér Martin Všetečka.

Zápasy mezi Strakonicemi a Vimperkem většinou bývají hodně vypjaté, je tam plno dohrávaných soubojů. Tentokrát to bylo hlavně o bruslení. „Nikdo se nechtěl zranit. Pro Vimperk to bylo poslední utkání sezony. Sice tam nějaké ostřejší zákroky byly, ale to bylo od jedinců. Ale ustáli jsme to všechno v klidu a myslím si, že to byl docela dobrý hokej,“ doplnil strakonický trenér.

Strakoničtí se v posledních zápasech potýkali s tím, že jednou chyběli obránci, jindy zase útočníci a hráči si museli střídat posty. „Stále není optimální sestava. Tentokrát se osvědčil tajný žolík Venca Pašek a strhnul zápas na naši stranu,“ komentoval situaci Martin Všetečka.

Těsně po utkání ve Vimperku ještě nebyly známy výsledky některých souběžných zápasů. Nakonec situace vyplynula tak, že Strakoničtí budou hrát čtvrtfinále s Českým Krumlovem. „Nám je úplně jedno, koho dostaneme. My zkrátka v pátek vyrazíme do Radomyšle nebo Krumlova. Pojedeme vyhrát. Hratelný je letos každý a těšíme se na to,“ uvedl hned po utkání ve Vimperku trenér Všetečka.