HC Vajgar J. Hradec – HC Strakonice 2:6 (0:2, 1:2, 1:2). 33. H. Havelka (P. Pucher st.), 51. Popelka (P. Pucher st., Ondřej) – 1. M. Hrubý (L. Bednařík), 17. T. Růžička, 22. Samohejl (J. Švec, Dlouhý), 30. L. Bednařík (Jiřinec), 42. T. Růžička (L. Bednařík), 56. Dlouhý (Samohejl). Sestava Strakonic: Myslivec – Vaněček, Hodánek, Ruda, M. Hrubý, Kopenec, D. Škoda – Jiřinec, T. Růžička, L. Bednařík, J. Švec, Dlouhý, Samohejl, Mikeš, J. Šuhaj, Křenek. Trenér Luboš Krupka.

„Základem úspěchu byl další famózní výkon našeho gólmana Myslivce. Nebýt jeho, zápas se mohl vyvíjet jinak. Domácí nastoupili s kompletními čtyřmi pětkami, naopak my na ně nastoupili v patnácti hráčích. Museli jsme do sestavy zabudovat i několik juniorů, ale kluci se semkli a podali výborný kolektivní výkon. Vytvořili jsme si čtyřbrankový náskok a soupeř již jen dvakrát korigoval stav. Ale i přes možná jednoznačný výsledek to byl docela těžký zápas a klukům patří dík, jak ho odehráli. Je na nich vidět chuť do hry a před zápasem s vedoucím Pelhřimovem je v týmu velmi dobrá nálada,“ shrnul utkání strakonický trenér Luboš Krupka.

1. Lední Medvědi Pelhřimov 15 14 0 0 1 96:46 42

2. Slavoj Český Krumlov 16 10 0 2 4 83:44 32

3. Jiskra Humpolec 16 10 0 2 4 67:46 32

4. HC Strakonice 16 9 1 2 4 77:66 31

5. Sokol Radomyšl 15 8 3 0 4 79:54 30

6. Spartak Soběslav 16 8 1 0 7 72:62 26

7. Loko Veselí nad Lužnicí 16 7 1 0 8 74:76 23

8. HC Vimperk 15 6 0 0 9 45:57 18

9. HC Milevsko 2010 16 6 0 0 10 61:79 18

10. TJ Hluboká nad Vltavou 16 4 1 2 9 56:76 16

11. Vajgar Jindřichův Hradec 15 4 1 0 10 48:69 14

12. TJ Božetice 16 0 0 0 16 30:113 0