HC Strakonice – Rytíři Hluboká nad Vltavou 6:3 (2:2, 1:1, 3:0). Góly a nahrávky: 5. Dlouhý (J. Švec, Tintěra), 23. M. Müller (P. Lukeš, Jiřinec), 37. Jiřinec (P. Šebesta, M. Hrubý), 42. M. Müller (J. Švec, Křenek), 45. M. Hrubý (Tintěra), 46. Dlouhý (Tintěra, Koryťák) – 4. Matys (Miler), 26. Vácha (Miler, Schmidmayer), 32. Miler.

Sestava Strakonic: Myslivec – Vaněček, M. Hrubý, Koryťák, Tintěra, Franta, Topinka – P. Šebesta, M. Müller, Jiřinec, J. Švec, Dlouhý, Menšík, P. Lukeš, A. Mikeš, Křenek. Trenéři Martin Všetečka a Martin Müller.

„Dvě třetiny to bylo vyrovnané a hlavně zbytečně vyhrocené. My inkasovali v oslabení, soupeř pak dostal trest pět plus do konce zápasu a nám se v té době podařilo zápas rozhodnout a závěr utkání jsme si již pohlídali. Chybělo nám dost hráčů a hrál prakticky každý, kdo v danou chvíli mohl. Bylo to z naší strany odbojované od začátku do konce,“ komentoval utkání strakonický trenér Martin Všetečka.

V neděli měli Strakoničtí volno a mohli se tak v klidu připravovat na další zápas. „Hostíme Český Krumlov. Ten posílil, hraje velice dobře a můžeme se těšit na zajímavé utkání. Škoda, že to již bude bez diváků,“ doplnil k dalšímu duelu trenér.