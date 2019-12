Loko Veselí nad Lužnicí – HC Strakonice 3:4 (2:2, 0:1, 1:1). 16. Mikeska (Dušák), 17. J. Míchal (Syrovátka, Fr. Bárta), 45. Vlach (Nehoda, J. Benda) – 6. Samohejl, 7. Mikeš (Křenek), 37. M. Hrubý (J. Šuhaj), 52. Mikeš (M. Hrubý, Samohejl). Sestava Strakonic: Myslivec – Kopenec, D. Papež, Koryťák, D. Kovář, L. Hrubý, M. Hrubý – P. Řehoř, Jiřinec, Menšík, Mikeš, Křenek, Samohejl, J. Švec, J. Šuhaj, P. Šebesta, Andrle. Trenér Luboš Krupka.

Poslední zápasy nevyšly Strakonickým podle představ a ve Veselí potřebovali bodovat, aby neztratili kontakt s mužstvy první čtyřky. Povedlo se, podali velice dobrý výkon. „Sice jsme opět museli měnit sestavu z důvodu absencí, ale odehráli jsme to ve Veselí solidně. Hráli jsme jednoduchý hokej, který na domácí platil a brzy jsme vedli o dvě branky. Pak však přišlo opět trochu uspokojení, domácí to přitvrdili, začali dohrávat souboje a ještě v první třetině vyrovnali. Naštěstí jsme se z toho oklepali a dotáhli zápas do vítězného konce. Byl to výborný zápas. Super výkon podal gólman Kuba Myslivec. Zavřel to tam, chytil penaltu a měl tam spoustu vynikajících zákroků. K tomu se přidali i kluci v poli, takže naprostá spokojenost,“ komentoval utkání trenér Luboš Krupka.

V dalším kole jedu Strakoničtí na otevřené hřiště do Hluboké nad Vltavou. „Je třeba body z Veselí potvrdit, aby se vrátila pohoda to mužstva. Nebude to však jednoduché, Hluboká hraje hlavně na svém menším hřišti nepříjemný hokej. Navíc trochu straší počasí, má být docela teplo, což může být pro otevřenou ledovou plochu problém,“ hledí k dalšímu duelu trenér Luboš Krupka.