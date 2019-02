Strakonice – V přípravném utkání se strakoničtí hokejisté utkali s druholigovým David Servisem ČB. Ten si odvezl vítězství 6:3.

Hosté vstupovali do utkání v roli favorita, což prokázali hned v prvním střídání. Po zavezení kotouče do našeho obraného pásma musel nejprve Štrobl hbitě zasáhnout levým betonem, avšak na následující tvrdou a přesnou střelu Škopka od modré již nestačil. Po půl minutě se hostům naskytla možnost přesilové hry, ale domácí branku výrazněji neohrozili. Ve 4. minutě se poprvé výrazněji prosazují domácí, kdy Hrubý vybídl křižným pasem Bednaříka, který však nedokázal v těžké střelecké pozici přesně zamířit. V 9. minutě se blýskl Štrobl sérií zákroků a udržel tak pouze jednobrankový rozdíl. Od 10. do 14. minuty se nám naskytla hra dvou přesilových her. Bohužel soupeř zkušeně kontroloval hru, dokázal vyhazovat a vyhrávat osobní souboje ve svém obranném pásmu, a tak jsme se do výraznějšího zakončení nedostali.



Do začátku druhého dějství opět naskočili lépe Servismani. Díky dvěma slepeným brankám z 23. a 24. minuty odskočili na rozdíl tří branek. Nejprve se trefil po křížném pasu přesnou střelou nad levý Štroblův beton Bárta a poté jak přes kopírák Šuhaj. Pro naše borce to byla studená sprcha, přesto se nenechali nelichotivým vývojem odradit. Ve 28. minutě se naskytla možnost na snížení v přesilové hře. Bohužel pro nás opět udeřili hosté a to ze samostatného úniku. Za obranou si na útočné modré počkal na nahrávku Sumerauer, který blafákem zakončil za Štroblova záda.



Za Strakonické dokázal snížit ve 34. minutě ve vlastním oslabení po sólu přes celé hřiště Ondra Dlouhý. Gól vliv domácím krev do žil, avšak rozhodčí Vovčko byl proti. Ve 36. minutě nás opět vylučuje a do konce druhé třetiny se tak dohrává více méně v nerovnoměrném počtu hráčů.



Třetí třetina začala v podobném duchu jako první a druhá, tedy poměrně rychlou brankou hostů. Střelou na lapačku překonal bezmocného Štrobla, který příliš neviděl, Trummer. Hosté vedli 5:1 pevně drželi otěže zápasu ve svých rukách. Během třetí třetiny se Strakoničtí osmělují a podnikají do útočného pásma nebezpečné výpady. Do slibných střel se dostal kapitán Růžička, který Jágrovy betony tvrdou přízemní střelou neprostřelil. Rovněž tvrdou střelou se snažil prosadit i Bednařík, ale Jágr byl opět připraven. V 50. minutě se po nedorozumění v našem obranném pásmu dokázal prosadit Šulčík, který na kruzích obehrál vyjetého Štrobla a pohodlně zasunul do odkryté svatyně – 1:6. V poslední desetiminutovce hrají domácí nejlépe z celého zápasu. Kombinace již začínají vycházet a zakončení jsou čím dál tím více nebezpečnější. V 52. minutě na 2:6 snižuje kapitán Růžička a v 56. minutě na 3:6 po pěkné kombinační akci při přesilové hře Hrubý po nahrávce Růžičky.



HC Strakonice – HC David Servis ČB 3:6 (0:1, 1:3, 2:2). 34. Dlouhý, 52. Růžička, 56. Hrubý – 1. Škopek, 23. Bárta, 24. Šuhaj, 29. Sumerauer, 41. Trummer, 50. Šulčík. Sestava Strakonic: Štrobl, Vastl – Kovář, Škoda, Hřebíček Jan, Kopenec, Topinka, Hrubý Marek, Franta – Bednařík, Růžička, Jiřinec, Řehoř Patrik, Mikeš, Dlouhý, Srb, Křenek, Švec, Menšík.



Vlastimil Peterka