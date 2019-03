Na Strakonické čekal v osmi dnech již čtvrtý těžký zápas, když čtvrtfinálovou sérii s HC Vimperk vyhráli 2:1. Ani jeden z těchto zápasů neskončil v základní hrací době. Jindřichův Hradec sice šel do play off až z posledního postupového osmého místa, ale v soubojích s lídrem dlouhodobé části Českým Krumlovem potvrdil, že v této sezoně může každý porazit každého. Vajgar přešel přes velkého favorita hned po dvou zápasech. Lépe začal i semifinále ve Strakonicích.

HC Strakonice – HC Vajgar J. Hradec 2:3 v prodl. (1:1, 0:1, 1:0 – 0:1).

Góly a nahrávky: 16. P. Šebesta (T. Růžička, J. Švec), 47. P. Šebesta (L. Hrubý, J. Švec) – 13. D. Košťál (Popelka), 32. R. Procházka (D. Košťál), 62. Lazorišák (J. Mazanec). Rozhodčí: Šperl, T. Svoboda – Knor, Němec. Vyloučení: 3:3. Využití: 0:1. Diváků: 584. Sestava HC Strakonice: Myslivec – Kopenec, D. Papež, D. Kovář, L. Hrubý, D. Škoda, M. Hrubý – Pašek, P. Řehoř, L. Bednařík, P. Šebesta, T. Růžička, J. Švec, Křenek, Mikeš, Ruda. Trenéři Milan Řehoř a Pavel Hejl.

„Po středečním třetím zápase s Vimperkem jsme si dali druhý den lehčí trénink na vyježdění a hned v pátek znovu na to. Hradec přijel prakticky v úplně jiné sestavě, než jsme s ním hráli minule. Přijeli zkušení hráči a stříleli z každé pozice. Přivezli i dva lidi, kteří hráli rakouskou ligu. Tlačili jsme se do plných a soupeř to hrál velice zkušeně. Prodloužení již je o štěstí. Měli jsme tam jednu velkou šanci, tu nedali, soupeř pak hrál čtyři na tři a sehrál to dobře. Škoda neproměněné šance, mohlo to být úplně jinak. Vimperk jsme dvakrát v nastavení porazili a věřili, že to zvládneme i tentokrát. Soupeř však měl více štěstí,“ shrnul utkání strakonický trenér Milan Řehoř a doplnil: „Do odvety asi uděláme jednu změnu v obraně z důvodu zranění. Jedeme tam zabojovat a všichni věříme, že se bude rozhodovat zase až ve středu ve Strakonicích.“