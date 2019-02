Strakonice - Další kolo Krajské ligy hokejistů vyslalo na strakonický led druhou Lokomotivu veselí nad Lužnicí. Domácí potřebovali vyhrát, aby se na soupeře v tabulce nalepili.

HC Strakonice – Loko Veselí nad Lužnicí 8:4 (3:0, 3:3, 2:1). Góly a nahrávky: 4. L. Bednařík (Dlouhý, M. Všetečka), 8. Dlouhý (Samohejl, L. Bednařík), 16. Dlouhý (L. Bednařík, M. Hrubý), 23. Dlouhý (Samohejl, L. Bednařík), 30. Ruda (T. Růžička), 39. D. Kovář (T. Růžička), 42. T. Růžička (D. Kovář), 57. Jiřinec (P. Řehoř) – 25. Vlach (R. Benda), 32. M. Čáp (R. Benda, L. Míchal), 35. R. Benda TS, 52. R. Benda (M. Čáp). Sestava Strakonic: Myslivec – M. Hrubý, Jan Hřebíček, Kopenec, M. Všetečka, D. Kovář, L. Hrubý – P. Řehoř, T. Růžička, Ruda, Samohejl, Dlouhý, L. Bednařík, M. Müller, Mikeš, Jiřinec, J. Švec. Trenéři Milan Řehoř a Stanislav Kašpar.



Strakoničtí potřebovali vyhrát a dolepit se na druhé Veselí, to se povedlo. „Ale žádná speciální příprava na Veselí nebyla. Jdeme zápas od zápasu a potřebujeme se vrátit do loňských kolejí. Za první třetinu zaslouží pochvalu gólman Myslivec, zachytal výborně. Kdyby to bylo 3:3, nikdo by se nedivil. Ale ani vedení 3:0 neznamenalo, že je konec. Veselí je jedno z mála mužstev, které chce až do konce hrát hokej. Po dlouhé době to byl zápas s kvalitními hokejovými parametry, který se musel divákům líbit. My dali šest pěkných branek po kombinacích celé pětky. Střelecky se to vydařilo Dlouhému, všechny tři jeho góly stály za to,“ shrnul utkání trenér Stanislav Kašpar a doplnil: „Teď se těšíme do Vimperka na malé derby. Tyhle zápasy mají vždy pořádný náboj.“