Strakonice - V dalším kole hokejové Krajské ligy zajížděli Strakoničtí do Humpolce. Domácí potřebovali nutně bodovat, aby si uchovali naději na osmičku.

V Humpolci podržel strakonické hokejisty gólman Myslivec. | Foto: Jan Škrle

Strakoničtí v Humpolci načínali sérii tří zápasů venku a chtěli tři body, aby se udrželi v souboji o druhé místo po základní části. Zápas zvládli lépe a všechny body si skutečně odvezli.



Jiskra Humpolec – HC Strakonice 2:5 (1:1, 0:3, 1:1). Góly a nahrávky: 6. T. Dvořák (Hubata), 52. Mart. Jelínek (T. Dvořák) – 17. Křenek (Ruda), 32. Dlouhý (Mikeš), 36. Topinka (L. Hrubý), 39. L. Bednařík (Topinka), 44. L. Bednařík.

Sestava Strakonic: Myslivec – D. Papež, Kopenec, D. Kovář, L. Hrubý, Topinka, M. Hrubý – Jiřinec, Mikeš, P. Šebesta (50. – 52. Menšík), Samohejl, Křenek, Ruda, J. Švec, Dlouhý, L. Bednařík. Trenéři Milan Řehoř a Stanislav Kašpar.



„První třetina patřila na obou stranách výborně chytajícím gólmanům. Ve druhém dějství jsme soupeři uskočili a své vedení si pohlídali až do konce. Byla to tak trochu divočina, o čemž svědčí i poměr vyloučených (11:6 a navíc dva domácí hráči dostali tresty na pět minut plus do konce utkání),“ uvedl k utkání strakonický trenér Stanislav Kašpar a doplnil: „Sice vezeme tři body, ale naše výkony mají ještě daleko do těch z předchozí sezony. Nyní nás čekají další dva zápasy venku, a to v Telči a okresní souboj v Radomyšli.“