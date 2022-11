Branky: 11. Šťastný (Cibuzar), 16. Šebesta, 26. Januška (Dlouhý, Šebesta), 50. Šebesta (Zralý), 58. Hollar (Šťastný, Cibuzar) – 11. Pechlát (J. Bárta, Marcilis), 20. J. Bárta (Mikeska, F. Bárta), 38. F. Bárta, 56. J. Bárta (Mikeska). Vyloučení: 5:5. Využití: 0:2.

HC Strakonice: Myslivec – Kovář, M. Hrubý, Vaněček, Mikeš, Zralý, Papež – Januška, Dlouhý, Šebesta, Hollar, Šťastný, Cibuzar, Křenek, Hradský, Andrle. Trenéři Kamil Šťastný a Luboš Krupka.

Strakoničtí fanoušci byli svědky dramatu od začátku až do konce utkání. Domácí se ani jednou nedostali do vedení většího než o jeden gól, ale to nakonec stačilo na všechny tři body.

Soběslav - Sokol Radomyšl 5:3 (3:1, 1:1, 1:1)

Branky: 8. Kučera (Šrubař, Šimák), 13. Himpan Šimák, Kučera), 19. Žákovský (Vl. Máca ml.), 38. Šrubař (Žákovský), 45. Slabý (Žákovský, Kanov) – 14. Hovora (Procházka, Novotný), 31. Gracholskij (Hřebíček, Brož), 43. Jungbauer (Hřebíček, O. Gába). Vyloučení: 4:7. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1.

Radomyšl: Kadlec (21. Polgorodnik) – Procházka, Suda, Hřebíček, Kurfürst, Stauber, Václ. Brož – Řehoř, O. Gába, Hovora, Gracholskij, Jungbauer, Sýbek, Krůček, T. Rod ml., Novák, Novotný, Šimoník. Trenér Emil Švec st.

Hokejisté Radomyšle se dvakrát dostali na rozdíl jedné branky, ale nedokázali soupeře srovnat. Ten nakonec bere zasloužené body.

Po sobotě poskočili strakoničtí hokejisté na páté místo tabulky s 18 body. Radomyšl má na sedmém místě o čtyři body méně. Strakoničtí již mají z pátku předehrán duel 13. kola na Samsonech České Budějovice (domácí vyhráli 8:4). Radomyšl hostí v neděli 27. listopadu od 19 hodin Jindřichův Hradec.