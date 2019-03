Vajgar Jindřichův Hradec – HC Strakonice 3:2 (0:0, 2:1, 1:1).

30. Lazorišák (J. Mazanec, D. Košťál), 39. V. Tržil (Kalvas), 49. R. Procházka (Lazorišák, Popelka) – 40. M. Hrubý (J. Švec), 41. D. Škoda (Křenek). Rozhodčí: Trnka, Horáček – J. Macháček, Zelenka. Vyloučení: 6:5, navíc Kopenec (Strakonice) 5 minut + do konce. Využití: 1:0. Diváků: 565.

Sestava Strakonic: Myslivec – D. Škoda, L. Hrubý, D. Kovář, M. Hrubý, Kopenec, D. Papež – Ruda, Mikeš, Křenek, J. Švec, T. Růžička, P. Šebesta, Pašek, P. Řehoř, L. Bednařík, od 21. navíc Jiřinec a M. Müller. Trenér Milan Řehoř.

„Hrálo se další nesmírně vyrovnané utkání. My museli před zápasem vymýšlet, jak to poskládat, když nám z důvodu zranění chyběli někteří hráči. V první třetině se urodily šance na obou stranách. my měli dokonce výhodu trestného nájezdu, bohužel bez brankového efektu. Branky začaly padat až od poloviny utkání, my na začátku třetí třetiny vyrovnali, ale soupeř dokázal v polovině třetiny vstřelit vítězný gól. Samozřejmě jsme se snažili dostat zápas alespoň do prodloužení, ale Hradec měl o trochu víc štěstíčka, když jsme nastřelili tyčku. Hráče jsem před utkáním upozorňoval na to, aby nenechali soupeře pálit ze všech pozic. Tentokrát sice nebylo tolik střel na bránu, ale na druhé straně se hrál výborný hokej nahoru dolu. Divákům se to muselo líbit,“ hodnotil odvetu semifinále play off v Jindřichově Hradci strakonický trenér Milan Řehoř.

Jindřichův Hradec si zahraje finále play off Krajské ligy s Veselím nad Lužnicí, které v semifinále vyřadilo Hlubokou nad Vltavou.