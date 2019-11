Strakonice – Český Krumlov 2:9 (1:3, 1:3, 0:3). 3. Mikeš (Jiřinec, M. Müller), 36. M. Müller – 6. M. Lukeš (Klíma, Unger), 12. Unger (M. Lukeš, Gallistl), 15. Unger (M. Lukeš, Gallistl), 27. Hakl (F. Čížek), 29. Berný (Klíma), 35. Hakl (Michalec), 52. Vondřich (J. Krcho), 57. J. Krcho (D. Svoboda, Břečka), 58. M. Lukeš (Břečka, D. Svoboda). Sestava Strakonic: Myslivec (41. Vastl) – L. Hrubý, D. Kovář, Topinka, M. Hrubý, Hodánek, Jar. Hřebíček, od 41. navíc D. Škoda, Kopenec – Křenek, T. Růžička, Ruda, J. Švec, Dlouhý, J. Šuhaj, Mikeš, M. Müller, Jiřinec, P. Řehoř. Trenéři Martin Všetečka a Luboš Krupka.

„Tentokrát to byl takový den blbec, nikomu se nic nedařilo. Sice jsme dali vedoucí branku, ale pak jsme u všeho byli druzí a Krumlov nás trestal. Chyby dělali všichni, zkrátka deka padla kompletně na celý tým. Měli jsme i řadu šancí, ale nebyli schopni dostat nic do brány, Krumlovu tam padlo pomalu všechno, co nahodili před naší bránu. Všechno se tentokrát otočilo proti nám. Dostali jsme facku a je dobře, že přišla takhle brzy, aby nás vrátila po dobrém začátku sezony na zem. Ale mrzí, že to přišlo před domácími fanoušky. Venku se to stát může, ale doma by nemělo. Ale musím poděkovat kotli fanoušků, že si to vytrpěl s hráči a fandil až do konce utkání,“ komentoval utkání strakonický trenér Martin Všetečka.

Strakoničtí míří v dalším kole do Milevska a budou chtít porážku s Krumlovem nahradit. „Řekl jsem hráčům, ať na Krumlov zapomenou a hodí ho za hlavu. Musíme myslet dopředu,“ dodal strakonický lodivod.