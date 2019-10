Strakonice – Hluboká 6:3 (3:1, 2:0, 1:2).

Góly a nahrávky Strakonic: 10. Andrle (Kopenec), 16. M. Hrubý (Dlouhý), 17. Jiřinec (P. Řehoř), 32. J. Švec (D. Škoda), 36. Jar. Hřebíček (Dlouhý, M. Hrubý), 59. Topinka (Jar. Hřebíček). Sestava: Myslivec – M. Hrubý, D. Škoda, Jar. Hřebíček, Topinka, L. Hrubý, Kopenec – Ruda, J. Švec, Menšík, P. Šebesta, Jiřinec, Mikeš, Dlouhý, P. Řehoř, Křenek, Andrle. Trenéři Luboš Krupka a Martin Všetečka.

„Sice jsme nezačali nejšťastněji a Hluboká dala z první šance vedoucí gól, ale my věříme naší ofenzivní síle. Aktivní hrou jsme se pak dostali až do vedli 5:1. Sice soupeř ve třetí třetině snížil z trestného střílení a pak po naší chybě až na rozdíl dvou branek, ale víc jsme mu již nedovolili. Naopak jsme v závěru utkání vstřelili do prázdné brány pojišťovací gól,“ shrnul utkání strakonický trenér Martin Všetečka.

V dalším kole zajíždějí hráči HC Strakonice do Humpolce, což není zrovna vyhledávaná destinace. „Humpolec hraje ve specifickém prostředí nevyzpytatelný hokej. My jsme však na vítězné vlně, v týmu je výborná nálada a kluci se do Humpolce těší,“ říká k dalšímu programu strakonický trenér.