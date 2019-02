HC Strakonice – Slavoj Český Krumlov 4:6 (1:0, 2:5, 1:1).

Góly a nahrávky: 19. J. Švec (Mikeš, Křenek), 34. P. Řehoř (L. Bednařík), 39. P. Řehoř (Pašek, L. Bednařík), 46. M. Hrubý (L. Bednařík, Pašek) – 29. D. Svoboda (M. Lukeš, Fučík), 30. Michalec, 30. Vondřich (Svěchota), 31. M. Lukeš (Fučík), 35. M. Lukeš (Fučík), 47. Andrýsek (Vondřich).

Sestava Strakonic: Myslivec – D. Kovář, M. Hrubý, Topinka (41. D. Škoda), M. Všetečka, Kopenec, L. Hrubý – L. Bednařík, Pašek, Křenek, Samohejl, T. Růžička, Ruda, P. Řehoř, Mikeš, J. Švec. Trenéři Milan Řehoř a Stanislav Kašpar.



Jedním z rozhodujících momentů byl časový úsek dvou minut uprostřed utkání, kdy domácí inkasovali čtyři branky. „Udělali jsme individuální chyby, které nás srazily. Ještě jsme se zvedli a snížili na rozdíl gólu, ale přišla další zbytečná chyba a soupeř to již dotáhl k vítězství,“ komentoval utkání strakonický trenér Stanislav Kašpar.



Ani porážka však nic nezmění na tom, že skončí Strakoničtí druzí, i kdyby Hluboká vyhrála ve Vimperku (hrálo se v sobotu po uzávěrce). „Do play off bych si přál nejvíce Hlubokou. Věřím, že do semifinále projdeme my i Vimperk a bylo by to derby, které naplní oba stadiony,“ doplnil Stanislav Kašpar.