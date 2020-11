„Sice jsme se již vyjadřovali k tomu, jakým způsobem bychom chtěli soutěž dohrát, ale dříve než ve druhé polovině prosince se podle mého nezačne,“ říká k současné situaci trenér strakonických hokejistů Martin Všetečka a pokračuje: „Druhá liga a kraj nemohou mít peníze na to, aby se mohlo jít cestou testování jako v extralize.“

Jak tedy strakoničtí hokejisté vyplňují čas, kdy se nemohou věnovat svému sportu? „Zpočátku po zastavení soutěže jsme chodili trénovat ven v povoleném počtu lidí ve skupinách. Postupně jsme pak museli přejít na individuální přípravu. Ale kluci jsou si vědomi toho, že pokud se sami nebudou hýbat, nebude jednoduché naskočit zpět do hokejového kolotoče. Když koukám do naší skupiny na sociálních sítích, tak je vidět, že hráči makají,“ kvituje aktivitu hokejistů trenér.

Nicméně jsou hokejisté v tomto období zvyklí hrát, což jim chybí. „Kluci jsou zvyklí makat na tréninku i při zápase. Chybí jim jak hokej samotný, tak i vše kolem něj. Chemie v kabině, posedět si po zápase i tréninku a vše řádně rozebrat. Hokejový tým je taková druhá rodina. Proto také všichni věříme, že se kraj znovu rozběhne a čím dříve to bude, tím lépe,“ doplňuje Martin Všetečka.

Pokud se skutečně ještě na konci roku soutěž rozjede, musí se počítat, že to bude bez diváků a mohou do dění zasáhnout i karantény. „Ale i tak je důležité, aby se hrálo. Vše je připravené tak, že by se vysílaly i z krajské ligy online přenosy. Za drobný poplatek by tak fanoušci mohli vidět i naše zápasy. Pořád je to lepší, než nehrát vůbec. Musí se počítat i s tím, že by mohla přijít karanténa. Ale osobně si myslím, že většina hráčů v soutěži si covidem prošla a nějaká imunita tady je. Co mám zprávy, tak z našeho týmu mělo lehký průběh nemoci tři čtvrtě kádru,“ hovořil o možném restartu soutěže Martin Všetečka.

Odehráno je však minimum zápasů. Jak tedy pokračovat a soutěž dohrát? „Z pohledu HC Strakonice bychom rádi dohráli kompletní soutěž, včetně play off. I kdyby to mělo znamenat posunout soutěž o pár týdnů dál. Jsme tomu ochotni pomoci i v tom smyslu, že bychom mohli zapůjčit led klubům, které by již neměly kde hrát,“ potvrdil trenér Strakonic, že jsou všichni do pokračování soutěže pořádně nažhaveni.