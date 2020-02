Milevsko bylo dalším soupeřem hokejistů Strakonic v devatenáctém kole Krajské ligy.

Ilustrační foto. | Foto: Jan Škrle

Body putovaly do Milevska (3:7), ale to není vůbec důležité v kontextu toho, že byl ve třetí třetině přímo z ledu do nemocnice z důvodu zdravotní indispozice převezen strakonický gólman Jakub Myslivec. Hokej pak šel zákonitě stranou.