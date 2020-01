HC Strakonice – TJ Jiskra Humpolec 3:1 (1:1, 1:0, 1:0). 13. T. Růžička (D. Kovář), 27. P. Šebesta (M. Müller, Topinka), 49. P. Řehoř (Křenek, Mikeš) – 1. Daňhel (Hendrych). Sestava Strakonic: Myslivec – D. Kovář, D. Papež, Topinka, M. Hrubý, Kopenec, D. Škoda – Jiřinec, T. Růžička, Křenek, J. Švec, J. Šuhaj, P. Šebesta, Samohejl, Mikeš, P. Řehoř, M. Müller. Trenéři Martin Všetečka a Luboš Krupka.

„Hned v úvodu jsme dostali gól a od toho se odvíjelo prvních deset minut. Nebyli jsme schopni si ani pořádně nahrát. Pak se nám podařilo využít přesilovku a dostali se do hry. Soupeře skvěle držel gólman Zour. Přijeli jen ve dvanácti, ale on potvrzoval své kvality. Nejenže skvěle chytal, ale i rozehrával jejich akce. Sice nás trápila koncovka, ale dokázali jsme soupeře porazit. Tentokrát jsme hráli disciplinovaně. Oba celky chtěly hrát hokej a na každé straně snad bylo jen po jednom vyloučení. Zdramatizovali jsme výhrou boj o druhé místo. Bude to ještě zajímavé,“ komentoval utkání strakonický trenér Martin Všetečka.

1. Lední Medvědi Pelhřimov 14 13 0 0 1 90:42 39

2. Slavoj Český Krumlov 15 9 0 2 4 76:40 29

3. Jiskra Humpolec 15 9 0 2 4 63:45 29

4. HC Strakonice 15 8 1 2 4 71:64 28

5. Sokol Radomyšl 14 7 3 0 4 73:53 27

6. Spartak Soběslav 15 7 1 0 7 67:60 23

7 Loko Veselí nad Lužnicí 15 7 1 0 7 70:69 23

8 HC Vimperk 14 6 0 0 8 43:52 18

9 HC Milevsko 2010 15 6 0 0 9 60:73 18

10 Hluboká nad Vltavou 15 4 1 2 8 52:70 16

11 Vajgar J. Hradec 14 4 1 0 9 46:63 14

12 TJ Božetice 15 0 0 0 15 29:109 0