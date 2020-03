HC Slavoj Č. Krumlov – HC Strakonice 2:5 (1:2, 0:1, 1:2). 8. Hakl (D. Svoboda), 53. Berný (Unger, J. Kadlec) – 8. Ruda (Pašek), 20. M. Hrubý (Ruda), 34. Jiřinec (Jar. Hřebíček), 43. Pašek (T. Růžička, M. Hrubý), 51. Samohejl (P. Šebesta). Sestava HC Strakonice: Myslivec – Hodánek, Jar. Hřebíček, P. Řehoř, M. Hrubý, D. Škoda, D. Kovář – Jiřinec, T. Růžička, L. Bednařík, Pašek, Dlouhý, Ruda, P. Šebesta, M. Müller. Samohejl.

HC Strakonice – HC Slavoj Č. Krumlov 5:4 v prodl. (1:1, 1:1, 2:2 – 1:0). 19. L. Bednařík (Jiřinec, Jar. Hřebíček), 29. Pašek (L. Bednařík, Jar. Hřebíček), 45. D. Kovář, 59. Pašek (Jar. Hřebíček), 63. L. Bednařík – 2. J. Kadlec (Berný, D. Svoboda), 32. J. Kadlec (D. Svoboda), 42. Vondřich (Machálek, J. Krcho), 46. J. Krcho (Vondřich). Sestava: Myslivec – Mikeš, Jar. Hřebíček, P. Řehoř, M. Hrubý, D. Škoda, D. Kovář – Jiřinec, T. Růžička, L. Bednařík, Ruda, Dlouhý, P. Šebesta, Pašek, M. Müller, Samohejl. Trenéři Martin Všetečka a Luboš Krupka.

Strakonice v semifinále narazí na Pelhřimov. Ten vyhrál zcela suverénně základní část a v semifinále přešel přes osmé Milevsko. „Pelhřimov byl sice v základní části suverénní, ale play off je úplně nová soutěž. Když ho mohlo Milevsko v prvním duelu v Pelhřimově potrápit, proč bychom my nemohli také. Pojedeme tam v pátek pro co nejlepší výsledek. Chceme si do odvety přivézt výhru. Kluci si potvrdili, že na to mají. Měli bychom být kompletní a těšíme se na semifinále,“ burcuje tým před další sérií a velkou výzvou trenér Martin Všetečka.