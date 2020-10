Soutěž začíná v sobotu 3. října. a vstoupil do ní nový generální partner, kterým je DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice. Staronový formát soutěže slibuje divákům vysokou úroveň hry, na ledě se objeví i hráči, kteří mají herní zkušenost z hokejové extraligy nebo 1. ligy. O pohár pro vítěze se v této soutěžní sezóně utká pět účastníků. „Pivovar dlouhodobě sport podporuje, a to nejen ve Strakonicích. Jsme například pyšným partnerem vynikajících katovických fotbalistů, kteří svá divizní utkání hrají v místní Dudák aréně. Osobně se teď těším na skvělý hokej v novém Dudák hokejovém přeboru,“ uvádí ředitel strakonického pivovaru Dušan Krankus, který je sám velice aktivním hobby hokejistou.

O celkové vítězství se utkají kluby HC Sokol Katovice, TJ Drahonice, Start VD Luby (okres Klatovy), HC Sušice a HC Horažďovice. „Soutěž si zahraje i řada hráčů, kteří výkonnostně mají na to, aby hráli krajský přebor, ale z různých důvodů, například časových, ho nemohou hrát. Zároveň tu budou nabírat zkušenosti hráči juniorského věku. Právě kontrast velkých zkušeností na jedné straně a dravého mládí na druhé straně, činí soutěž zajímavou. Diváci si přijdou na své,“ uvádí za společnou řídicí komisi Miloslav Tuháček (HC Strakonice). Všechny zápasy se budou hrát pouze o víkendech nebo státních svátcích.

Z těch zkušených borců uvidí fanoušci v tomto ročníku na ledě například brankáře Romana Špilera, který chytal druhou nejvyšší soutěž za Jindřichův Hradec. Teď bude strážit branku Katovic. Na ledě mu budou dělat společnost Petr Krůček, Milan Řehoř, Josef Hodánek, dříve též hráči druhé nejvyšší soutěže, kde hájili barvy IHC Písek. V dresu Drahonic se představí Lukáš Novák, který pomáhal pražské Slavii. Stejný dres oblékne Jan Maroušek. Za Horažďovice by mohl nastoupit Jan Kašpar, také on je bývalý hokejista Písku či Dukly Jihlava.

O chod hokejového Dudák přeboru pečuje Česká unie sportu. Podle Stanislava Kašpara z této organizace se hraje nejprve základní část systémem každý s každým, a to celkem čtyřikrát. „Poté následuje semifinále a finále hrané na dvě vítězná utkání a utkání o třetí místo. Hrát se bude na zimních stadionech ve Strakonicích, v Sušici a v Klatovech,“ uvádí Kašpar. Organizátoři usilují o to, aby se soutěž rozšířila o další účastníky. Jednají s týmy z Blatné, Prachatic, Protivína, i z Písecka, účastnit by se mohl i tým HC Strakonice B.

Strakonický pivovar Dudák je výrazným podporovatelem regionálních sportovních klubů, a to nejen těch strakonických. Například divizní fotbalisté z nedalekých Katovic střílí góly na tamním stadionu, který nazvali Dudák aréna. Jedna z nižších fotbalových soutěží na Strakonicku se nazývá Dudák okresní přebor. V řadě soutěží se jako ceny rozdávají sponzorské dary ze strakonického pivovaru.

„Zakládáme si na tom, že sport v rámci svých možností podporujeme. Nejsme nadnárodní koncern, a tak si nemůžeme dovolit milionové dotace. V našich poměrech se snažíme dělat co můžeme,“ uvedl ředitel pivovaru Dušan Krankus. Dudák je jediným pivovarem u nás, který patří městu.

Pavel Pechoušek