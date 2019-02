Hluboká nad Vltavou, Strakonice/ Tým od Otavy vyhrál na Hluboké 4:2. Klíčovým mužem zápasu byl gólman Roman Špiler.

Radim Kunt byl autorem jedné ze čtyř tref Strakonic, vyrovnával na 1:1. | Foto: Jan Škrle

Hokejisté Strakonic pokračují ve vynikajících výkonech. Připsali si čtvrtou výhru v řadě, když ve 14. kole krajského přeboru uspěli na ledě Hluboké nad Vltavou 4:2 (1:1, 2:0, 1:1).

V tabulce se díky ní posunuli na čtvrté místo, mají 16 bodů. Na trojici týmů před sebou ztrácí tým tři body.

Strakoničtí se na začátku první třetiny nepřesnými přihrávkami dostávali pod tlak a už v 6. minutě prohrávali 0:1. Vyrovnání se dočkali o pár minut později – Bartoš našel před brankou volného Kunta a ten poslal kotouč mezi Bromovy betony.

Domácí přitlačili na pilu a Špiler měl co dělat, aby udržel nerozhodné skóre. V 10. minutě měl další branku na hokejce Binder, ale puk poslal přesně do Bromovy lapačky. Hosté čelili téměř minutovému oslabení tři na pět, ale přečkali jej bez újmy.

Do druhé části vstoupil lépe tým od Otavy, po necelých třech minutách hry ho poslal do vedení Binder: v přečíslení dva na jednoho se rozhodl pro střelu, kterou ještě Brom chytil, ale na dorážku již nestačil. Domácí, zvyklí neprohrávat, začali být nervózní a do šancí se dostávali svěřenci Richarda Kepla.

Na začátku druhé poloviny zápasu po krásné souhře vsítil Binder svůj druhý gól v utkání. O chvilku později mohl ještě zvýšit Kunt, ale z kruhů trefil pouze Bromův beton. Také další šance hostů končily na domácím gólmanovi.

Závěrečnou dvacetiminutovku začali Rytíři dvojnásobnou přesilovkou, která trvala více než minutu.

Strakoničtí díky skvěle chytajícímu Špilerovi a rychlému napadání přečkali oslabení a dokonce si vytvořili šanci. Rozhodčí Holub ale začal pískat každý kontakt hráčů a jen málokdy se hrálo v plném počtu. Hlubočtí se dočkali snížení v 52. minutě, když Šimek procpal nadvakrát puk za Špilera – 2:3.

Strakonice pak přežily další oslabení tři na pět a navíc v 55. minutě Michal Procházka, který naskočil z trestné lavice, dal výsledku konečnou podobu, upravil skóre na 4:2.

Do Hluboké dorazilo i několik fanoušků ze Strakonic, kteří udělali hráčům téměř domácí atmosféru.

„Mužem zápasu byl jednoznačně brankář Špiler, který nás výrazně podržel. Zachytal vynikajícím způsobem. Domácí hráli velmi tvrdě, my jsme se jim ale v tvrdosti dokázali vyrovnat, a to byl základ úspěchu. Důležité také bylo, že jsme přežili několik dvojnásobných početních nevýhod,“ zhodnotil utkání vedoucí mužstva Roman Heimlich.

Sestava: Špiler – Kloud, Funda, M. Procházka, Hodánek, M. Sosna, D. Papež – Bouška, Humeník, Kozma – Kunt, Bartoš, Šimoník (21. L. Papež) – Stropnický, Hora, Binder. Na lavičce byl připraven náhradní gólman Burda.

Další zápas mají Strakonice na programu už v neděli, od 17 hodin hostí Humpolec.