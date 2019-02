Strakonice - Vedoucí mužstva HC Strakonice Roman Heimlich si je vědom síly České Lípy, soupeře v baráži o II. ligu. Tým od Otavy se pokusí překvapit.

Roman Heimlich | Foto: Jan Škrle

Hokejisté Strakonic před sebou mají vrchol sezony. Čekají je barážové zápasy o postup do II. ligy. Ve středu 9. března odehrají první duel – zajíždějí na led České Lípy. V sobotu je pak na programu odveta na jihu Čech. Hraje se na dva vítězné zápasy a pokud by se nerozhodlo, příští středu by se hrálo znovu na ledě soupeře. Na otázky před začátkem série odpovídal vedoucí mužstva Roman Heimlich.

Co vlastně víte o České Lípě?

O soupeři víme to, že byl do baráže poslán administrativní cestou, kdy mu byly sebrány body a na posledním místě tak vystřídal Kobru Praha. Má hodně širokou soupisku, takže bude otázka, kolik jeho hráčů může do baráže nastoupit; protože hráč musí mít odehráno padesát procent utkání v základní části. Samozřejmě je pro nás nepříjemné, že musíme cestovat v týdnu, a to i na případné třetí utkání. Je to vrchol sezony, ale zároveň si uvědomujeme, že proti nám nastoupí druhou ligou protřelý tým, se zkušenými hráči, kterému letos sice sezona nevyšla, ale v té minulé dosáhl ve druhé lize velmi dobrých výsledků. A také se ve druhé lize více trénuje než v krajské lize, prakticky denně.

Může pro vás být výhoda, že budete rozehranější, protože České Lípě skončila sezona před několika týdny a až kvůli kontumaci musí do baráže? Vnímáte to tak?

To, že jsme se účastnili kvalifikace a hráli ji, nám může pomoci, že se můžeme soupeři částečně vyrovnat. Oni mají daleko zkušenější mužstvo. Navíc náš první cíl, vyhrát krajskou ligu, jsme splnili. Vyhrát kvalifikaci byla jedna třešinka navíc pro diváky a odehrát důstojně baráž nebo ji vyhrát, tak to by byl obrovský a nečekaný úspěch.

V jaké sestavě pojedete?

Pokud chceme obstát, je potřeba jet v co nejsilnějším složení.

Kde vidíte šanci uspět? K čemu budete hráček nabádat?

Musíme určitě hrát ze zajištěné, pečlivé a důsledné obrany a využívat našich rychlých hráčů k brejkům, z kterých bude potřeba šance proměňovat. Spoléháme také na naši oporu v brance Roman Špilera.

Jak se podle vás bude lišit hokej týmu z vyšší soutěže a vás coby účastníka krajského přeboru?

Týmy ve druhé lize více trénují, mají zkušenosti z těžkých utkání, která se hrají v rychlejším tempu. Mají také silné kádry s hráči s prvoligovými zkušenostmi. My zkusíme překvapit, podat bojovný výkon a potěšit naše fandy.