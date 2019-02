Strakonice - Hokejisté Strakonic vyhráli osmý zápas v řadě, v tabulce jsou první s náskokem šesti bodů. Hattrickem se blýskl útočník Václav Samek. HC Strakonice – HC Slavoj Český Krumlov 6:0 (1:0, 3:0, 2:0).

Strakoničtí hokejisté válcují jednoho soupeře za druhým a nepoznali hořkost porážky už osm zápasů v řadě! Tým od Otavy vede tabulku o šest bodů.

V neděli na Křemelku zavítali medvědi z Českého Krumlova a zápas měl jednoznačný průběh – Strakonice byly od úvodu jednoznačně lepší a svého soupeře rozstřílely vysoko 6:0 (1:0, 3:0, 2:0).

Celý tým podpořil skvělým výkonem brankář Špiler, který udržel druhé čisté konto.

„V sestavě došlo ke změně útoků, chtěli jsem vidět, jak spolu budou hrát Samek, Vinš a Hora. Nakonec se to ukázalo jako dobrý tah a zařídili většinu branek,“ řekl kouč Václav Křivanec.

Rozhodla druhá polovina zápasu

Od začátku se hrál rychlý hokej, Strakoničtí se však v první dvacetiminutovce příliš neprosazovali. „V první třetině hosté vůbec nenapadali, drželi si střední pásmo a nás pomalu do ničeho nepustili. Poté se do útoku zapojili i obránci a už jsme se dostávali více do šancí,“ vysvětlil trenér Křivanec.

První gól padl v 18. minutě, když Samek dorazil Horovu střelu. V prostřední části se už domácím začalo více dařit. V rozmezí 29. a 30. minuty se trefili Vinš a poté Kozma. Ve 38. minutě svítilo na světelné tabuli už skóre 4:0 – Vinš naservíroval puk před bránu na volného Samka a ten pohodlně poslal puk za záda gólmana Vojty. Ve 43. minutě ještě zvýšil Binder na 5:0 a necelé čtyři minuty před koncem završil svůj hattrick Václav Samek a tím stanovil konečný výsledek 6:0.

„Myslím si, že to byl od celého týmu vydařený výkon. V závěru už jsme hráli především pro diváky,“ dodal spokojený Václav Křivanec.

„Soupeř měl od začátku navrch bruslařsky, byl lepší v pohybu a přesnější v kombinaci. Přesto jsme v první třetině poctivou obranou a dobrým plněním stanovených pokynů celkem drželi krok. Domácí ale v závěru třetiny potrestali chybu a to jim pomohlo. Ve druhé třetině naši hráči slevili z nastoleného trendu. Dostali jsme potom dva slepené góly, čímž se zápas definitivně zlomil. Závěr jsme už dohráli tak trochu v křeči,“ hodnotil českokrumlovský trenér Rudolf Marek.

Sestava: Špiler – Velíšek, Kloud, Oranský, Lusk, Hodánek, Funda – Kozma, Procházka, Kunt – Samek, Vinš, Hora – Stropnický, Binder, Humeník. Střídal Šimoník a připraven byl náhradní gólman Burda.

V příštím kole zajíždějí Strakoničtí k duelu s Veselím nad Lužnicí, s nímž utrpěli první prohru v letošní sezoně, doma na začátku listopadu v 7. kole soupeři podlehli 2:5.

JAN PETRÁŠ