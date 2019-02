Potřetí v řadě dospělo utkání hokejistů Radomyšle k samostatným nájezdům. V uplynulých dvou byl tým úspěšný a připsal si do tabulky bod navíc. V 6. kole venku proti Božeticím ale na nájezdy prohrál. Po základní hrací době zápas skončil 4:4.

V tabulce je po šesti odehraných kolech Radomyšl čtvrtá s 14 body.

„Božetice, to je jiný tým než v minulé sezoně. Musíme být pokorní a být rádi i za zisk bodu, každý bod z venku se počítá,“ uvedl k zápasu trenér Radek Volf.

Domácí šli brzy do vedení, hosté však rychle vyrovnali a navíc se ujali vedení 3:1. Ještě v polovině závěrečné části byl stav 4:2 pro Radomyšl. „Jenže hned po našem čtvrtém gólu domácí po naší chybě snížili. Nemám ve zvyku si stěžovat na rozhodčí, ale zmíním fakt – od konce 52. minuty jsme nehráli v pěti hráčích. Hlavní sudí nechtěl vylučovat. Vadil mi ale čárový Mitáš, který vylučoval z lajny. Vetovali jsme ho. Například Bican za běžný zákrok dostal pět minut plus do konce utkání. Současně ale říkám, že zápas jsme ztratili vlastní vinou,“ řekl Volf.

Domácí nakonec srovnali a v nájezdech uspěli ve druhé sérii, v níž radomyšlský Jungbauer trefil poté jen břevno. „Pozitivum zápasu je, že nastoupili další noví hráči, celkem šest juniorů, z toho Jirků a Paukner úplně poprvé. Navíc Paukner dal hned dva góly,“ zdůraznil Radek Volf.

Radomyšl: Myslivec – Burkoň, Hrubý, Pěnička, Cirulis, Koloušek, Jirků – Gába, Korous, Bican – Volf ml., Jungbauer, Homolka – Šimoník, Paukner, Jankovský. Připraven byl gólman Havelec.

V dalším kole přivítá Radomyšl v písecké hale v pátek od 19 hodin Vimperk.