Ve čtvrtfinále jste vyřadili Havířov v šesti zápasech. Čekal jste takhle vyrovnanou sérii?

Rozhodně jsem čekal těžkou sérii, což se také potvrdilo. Havířov hrál výborně a nebylo to vůbec jednoduché. Ale to jsme ani nečekali. V základní části jsme měli vyrovnanou bilanci vzájemných zápasů. Soupeř má výborného trenéra a jeho hráči se opravdu vydali ze všech sil. Byla to náročná série.

V základní části soutěže jste byli vy i soupeř stoprocentní v domácím prostředí. V play off ale najednou bylo všechno jinak a ze šesti duelů se pouze jednou radoval domácí celek. Čím si tuto bilanci vysvětlujete?

Musím říct, že doma nás hrozně svazovala nervozita. Bylo vidět, že jsme si nebyli schopni nahrát puk. Cítili jsme, že jsme byli skutečně hodně nervózní. Chtěli jsme naše fanoušky natolik potěšit, že jsme si na sebe asi naložili zbytečně moc. Tak to prostě bylo.

V Havířově jste vyhráli všechny tři zápasy. Hrálo se vám venku o tolik uvolněněji než doma?

Podle výsledků to tak vypadá, ale legrace to rozhodně nebyla. Ale šlo nám to tam lépe než doma. To v každém případě.

Za stavu 1:1 na zápasy vás soupeř doma hodně tlačil, ale nakonec jste vyválčili těsné vítězství 2:1. Dá se to považovat za jeden z klíčových momentů celé série?

Mohlo to tak být, ale těch momentů bylo v sérii určitě víc. Třeba čtvrtý zápas v Havířově, který jsme otáčeli a ubojovali ho parádním týmovým výkonem. Ale nedá se vypíchnout jeden moment, který by sérii rozhodl. Bylo jich víc.

Za stavu 3:1 jste měli na svém ledě mečbol. Nemrzí vás trošku, že jste nerozhodli v pěti zápasech a nepošetřili trochu více sil?

Takhle se o tom nikdy nebavím. Nemrzí. Prostě to tak bylo. Samozřejmě jsme si to mohli udělat jednodušší, ale všichni viděli, jak tady pátý zápas vypadal. Myslím si, že série byla od prvního do posledního utkání spravedlivá a konečný výsledek 4:2 odpovídá tomu, co se na ledě odehrávalo.

V závěru první třetiny šestého utkání v Havířově byl vykázán do kabiny váš trenér Václav Prospal. Co se vlastně na střídačce dělo?

Seděli jsme na střídačce a diváci na nás začali házet pivo. Jeden z nich dokonce začal plivat. Pokud je to jenom skandování, tak to člověk tak nějak bere. K hokeji emoce patří. Pořád by to ale mělo mít nějaké hranice. Tohle je hodně překročilo. Vůbec se nedivím trenérovi, že vypěnil tak, jak vypěnil. Když na vás přistane pivo, tak to s přihmouřením oka třeba ještě nějak vezmete. Ale plivání už je za hranou. Došlo ke zpětné akci, když Venca polil tohoto člověka vodou z lahve. Ze svého pohledu jsem se mu vůbec nedivil. Udělal bych to samé, nebo možná ještě něco horšího.

Vykázání trenéra ze střídačky považujete za adekvátní trest?

Rozhodčí na to museli podle pravidel reagovat. Sami trenéři Havířova se snažili zklidnit situaci a chtěli, aby Vencu na střídačce nechali. Regule jsou ale nějak nastavená a musel odejít do kabiny. Tohle ale podle mého do hokeje nepatří a byla to kaňka na zápase.

Jak se vám poprvé v sezoně hrálo, když nestál za vašimi zády trenér Prospal?

Asistent Aleš Totter si vzal na starost útočníky a beky převzal kustod Polda Bláha. Zvládli jsme to úplně v klidu. Také jsme věděli, že Vencu vykázali na tribunu, ale ne ze zimáku (smích). Zápas samozřejmě sledoval a o přestávkách nám v kabině udílel pokyny.

V šestém duelu se zdálo, že Havířov přece jen začal od druhé třetiny odpadávat fyzicky. Vnímali jste to na ledě podobně?

Malinko to tak možná bylo. Havířov byl nabitý energií. Hrál vyrovnanou sérii a doma se cítil silný. Důležité ale bylo, že jsme ještě před koncem první třetiny vyrovnali na 1:1. Pak jsme přidali další dva góly a najednou bylo vidět, že ta síla domácích už není taková a odhodlání také trochu opadlo. Malinko to vidět bylo. To je pravda.

O vašem semifinálovém soupeři se rozhodovalo mezi Vsetínem a Kladnem. Měl jste nějaké přání, s kým byste hrál raději?

Sedmý duel mezi Vsetínem a Prostějovem jsem výsledkově sledoval, takže jsem věděl, že to vypadá na Vsetín. Ale na žádnou stranu jsem se nepřikláněl. Je to asi tak, jak to má být. Ale že bychom si vybírali, jestli chceme spíš Kladno nebo Vsetín, to rozhodně ne.

Za Kladno nastupují hvězdy jako Jaromír Jágr nebo Tomáš Plekanec. Není z tohoto pohledu Vsetín přece jen schůdnější?

Takhle bych to nebral. Oba jsou to silné celky. Vsetín hrál výborně celou sezonu. Ve čtvrtfinále si sérii play off trochu prodloužil, ale pořád je to silný tým. Jednoduché to nebude.

Může pro vás být alespoň malou výhodou, že Valaši museli ve čtvrtfinále odehrát o jeden zápas víc než vy s Havířovem?

To je dvousečné. Sice jim to mohlo ubrat nějaké fyzické síly, ale zase jim to naopak mohlo přidat na psychice, když zvládli sedmý zápas a postoupili do semifinále.

S čím byste byl spokojen, až se budete vracet v sobotu ze druhého utkání ve Vsetíně?

Bral bych nejlépe dvě výhry (úsměv).