Krumlovští Medvědi se ještě před nedělním šlágrem s lídrem představí o den dříve na strakonickém zimním stadionu. „Čekají nás dva velmi těžcí protivníci, navíc ve dvou dnech a oba zápasy hrajeme venku, takže to pro nás bude hodně náročné. Ale stejně jako jindy se pokusíme uspět. Na druhou stranu uznáváme kvalitu soupeřů a jakýkoliv bodový zisk bude úspěchem. Zvlášť když stále nejsme kompletní, ale to jen konstatuji, na to se nechceme vymlouvat. Prostě se budeme snažit uhrát co nejlepší výsledky,“ prohlásil trenér českokrumlovských hokejistů Vilém Migl.

Dva zápasy absolvuje i Vimperk, jež jich měl ze všech týmů krajské ligy odložených nejvíce. Nejprve se utká doma s Milevskem, což bude hodně důležitý mač s výhledem na účast obou celků ve vyřazovacích bojích, a hned druhý den nastoupí ve Veselí nad Lužnicí. Během ledna tak absolvuje velmi hutnou porci sedmi duelů, ale čas kvapí a základní část krajské ligy musí být odehrána do 13. února.

Dost možná klíčový duel z pohledu případné účasti v play off čeká jindřichohradecké hokejisty. Těm se v letošní sezoně vůbec nedaří a s pouhými dvěma výhrami se krčí na předposlední desáté příčce krajské ligy. Přesto na strategickou osmou příčku, jež jako poslední zaručuje účast ve vyřazovacích bojích, ztrácí jen pět bodů. Tuto pozici momentálně drží Rytíři z Hluboké nad Vltavou a právě ti ve své Kuki aréně Střelce přivítají.

„Pokud ještě chceme pomýšlet na účast v play off, teď už je pro nás každý zápas klíčový. Na Hlubokou se pojedeme porvat o dobrý výsledek. Víme, že to na tamním malém hřišti nebude jednoduché, ale pro nás už není cesta zpět. Každý soupeř je k překonání. Základem k úspěchu je velká bojovnost, zodpovědná hra v obraně a také hodně střelby,“ tvrdí kouč jindřichohradeckých hokejistů Vladimír Reisner.

Hokejisté Milevska mají sice v 17. kole volný los, ale termín využijí k dvěma dohrávkám. K již zmiňovanému vystoupení ve Vimperku v neděli přivítají favorizovanou Soběslav.

Radomyšl na píseckém ledě přivítá beznadějně poslední Božetice, jež zatím marně čekají na jakýkoliv bodový zisk.

Program 17. kola (7. - 9. ledna):

Samson ČB – Soběslav (pátek 19, Pouzar centrum), Strakonice – Č. Krumlov (so 17), Veselí nad Lužnicí – Vimperk (so 17), Hluboká – J. Hradec (ne 17), Radomyšl – Božetice (ne 17.30, Písek).

Dohrávky (7. - 9. ledna):

Vimperk – Milevsko (pá 19.30), Samson ČB – Č. Krumlov (ne 15.45, Pouzar centrum), Milevsko – Soběslav (ne 17).

Krajská liga

1. Samson Č. Budějovice 12 12 0 0 0 109:33 36

2. Slavoj Č. Krumlov 13 9 1 0 3 89:47 29

3. Spartak Soběslav 12 9 0 2 1 68:34 29

4. Lokomotiva Veselí nad Lužnicí 14 8 0 0 6 65:64 24

5. HC Strakonice 13 8 0 0 5 58:60 24

6. Sokol Radomyšl 14 7 1 0 6 69:77 23

7. HC Milevsko 13 5 0 0 8 53:63 15

8. Hluboká nad Vltavou Knights 12 3 1 0 8 48:60 11

9. HC Vimperk 10 3 0 1 6 41:59 10

10. HC Střelci J. Hradec 13 2 0 0 11 42:78 6

11. TJ Božetice 12 0 0 0 12 19:86 0