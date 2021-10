Krumlovští Medvědi se velkých jmen nezalekli. Skóre sice už ve 3. minutě otevřel právě Novotný, ale domácí na konci první třetiny vyrovnali a ve druhé části vytáhli v 27. minutě náskok až na 4:1. O minutu později snížil Vydarený a závěr třetiny patřil Novotnému, jenž využil přesilovku a dvakrát skóroval dokonce při vlastním oslabení.

Když Samson v 44. minutě zásluhou Mrázka zvýšil na 6:4, někomu mohlo přijít na mysl, že už si zbytek duelu pohlídá, ale to se nestalo. Domácí tým bojoval až do konce. Krcho v 56. minutě snížil a v závěru ještě Medvědi nastřelili horní tyčku, ale skóre už se neměnilo.

„Pro diváky to byl velice atraktivní zápas. Hrál se útočný hokej, padlo jedenáct gólů, jen to pro nás skončilo trochu nešťastně. Ale určitě se nemáme za co stydět a favoritovi soutěže jsme byli vyrovnaným soupeřem. V závěru jsme sahali po vyrovnání a ve velké šanci jsme trefili břevno.. Zápas rozhodl nestandardní situace, tedy přesilovky a oslabení, a v nich individuální schopnosti především dvojice Jiří Novotný, Martin Hanzal, “ zhodnotil střetnutí trenér českokrumlovských hokejistů Vilém Migl.

Samson tak s plným počtem bodů nadále vévodí pořadí krajské ligy, bez ztráty je i třetí Soběslav, která přetlačila Radomyšl, ale má o utkání méně. Tucet branek bylo k vidění na jindřichohradeckém ledě, kde Veselí nad Lužnicí rozhodlo už v první třetině, kterou ovládlo 5:1.

První vítězství v sezoně registruje Milevsko, jenž si doma poradilo s Hlubokou. program 4. kola nebyl kompletní, neboť Vimperk kvůli rozsáhlé marodce požádal o odložení souboje s Božeticemi.

Slavoj Č. Krumlov – Samson Č. Budějovice 5:6 (1:1, 3:4, 1:1)

Branky a nahrávky: 20. J. Krcho (J. Kadlec, Vondřich), 22. Gallistl (F. Čížek, Koupal), 23. Vondřich (Machálek, J. Kadlec), 27. J. Kadlec (J. Fučík), 56. V. Krcho (Michalec, F. Čížek) – 3. J. Novotný (Kuchejda, Sičák), 28. Vydarený (J. Novotný, M. Hanzal), 36. J. Novotný (M. Hanzal, Vydarený), 38. J. Novotný (M. Hanzal), 39. J. Novotný (M. Hanzal), 44. Fr. Mrázek (K. Ťoupal). Rozhodčí: L. Květoň – Komzák, Knor. Vyloučení: 6:4, navíc Klíma (ČK), O. Ťoupal (ČB) oba 5 minut + do konce. Využití: 3:3. V oslabení: 0:2. Diváci: 162.

Č. Krumlov: Spáčil – F. Čížek, Gallistl, Machálek, Kutiš, D. Svoboda, Řepa – J. Kadlec, J. Krcho, Vondřich, J. Trummer ml. (21. Berný), Koupal, Jak. Marek, Michalec, V. Krcho, Klíma (6. J. Fučík), M. Fučík.

Č. Budějovice: I. Svoboda – Sičák, Vydarený, K. Ťoupal, O. Liška, Ferebauer, Zich – J. Novotný, M. Hanzal, Kuchejda, R. Šulčík, Sumerauer, Fr. Mrázek, O. Ťoupal, Mrkvička, D. Nedorost.

Spartak Soběslav – Sokol Radomyšl 3:2 (2:0, 1:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 12. Šimák (Žákovský, Hubata), 13. O. Pánek (A. Přibyl, Píha), 26. Žákovský (A. Čížek) – 46. L. Novák (M. Šafář), 49. Jungbauer (M. Hřebíček, J. Řehoř). Rozhodčí: Hamr – Hřídel, V. Kubíček. Vyloučení: 7:6. Využití: 1:2. Diváci: 250.

Soběslav: Baloun – T. Tržil, Kanov, V. Pánek, Hubata, A. Čížek, Jiří Kubeš, Hubáček – Hák, Žákovský, Šimák, O. Pánek, A. Přibyl, Píha, J. Škoda, Mart. Novák, M. Kučera, od 21. Himpan, Pauš.

Radomyšl: Buchta – M. Šafář, P. Procházka, Krejsa, M. Hřebíček, Suda, Polák – Vlk, Strnad, L. Novák, J. Řehoř, Hovora, A. Novák, Šimoník, Krůček, Stauber, od 30. Jungbauer.

Střelci J. Hradec – Loko Veselí nad Lužnicí 5:7 (1:5, 2:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 8. H. Havelka (F. Svoboda, Michal), 30. Popelka (J. Heřmánek, Štrajt), 39. Popelka, 45. Jon (Lazorišák, J. Heřmánek), 52. Sviták (T. Kohút, Gurka) – 8. R. Benda (Klimeš, M. Čančura), 13. M. Čančura, 16. Vlach (R. Benda, Klimeš), 18. R. Benda (Klimeš), 19. Mikeska (Jiří Bárta, Fr. Bárta), 28. Mikeska (Jiří Bárta), 46. Fr. Bárta. Rozhodčí: T. Novotný – Bušta, Soukup. Vyloučení: 5:3. Využití: 0:2. Diváci: 205.

J. Hradec: Pachman (19. Kouba) – Jon, Ištvánik, T. Kohút, Chmel, Janeček, Koláček – Štrajt, Lazorišák, J. Heřmánek, Popelka, Gurka, V. Tržil, F. Svoboda, Michel, H. Havelka, Sviták, R. Procházka, Jan Slavík.

Veselí: F. Dvořák – M. Kadlec, Fencl, Žouželka, Krampl, L. Míchal, M. Čančura – Jiří Bárta, Mikeska, Fr. Bárta, Mich. Bláha, Marcilis, T. Novák, Klimeš, R. Benda, Vlach.

HC Milevsko – Hluboká nad Vltavou Knights 6:3 (2:0, 0:3, 4:0)

Branky a nahrávky: 19. Řezáč (Suchan, Růžek), 19. Škrdleta (Přívozník, Panec), 42. Pecka (Škrdleta, Šedivý), 43. Suchan, 44. Chocholoušek (J. Brož, T. Bílek), 57. Pouch (Suchan) – 32. Moudrý (Matys), 38. Robin Rákosník (Schmidmayer, J. Melichar ml.), 39. Robin Rákosník (Hejda, Moudrý). Rozhodčí: Vavruška – Vokoun, Diviš. Vyloučení: 4:12, navíc Škopek (Hluboká) 10 minut. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 250.

Milevsko: Panec – R. Pechánek, Růžek, J. Bednář, Šedivý, Petr Bouška, Jíška – Pouch, Suchan. Řezáč, Pecka, Přívozník, Škrdleta, T. Bílek, Chocholoušek, J. Brož.

Hluboká: Dašek – Škopek, Mayer, Hejda, Robin Rákosník, Roman Rákosník ml., Formánek – Schmidmayer, Miler, K. Vácha, Matys, Moudrý, Arnold (15. Adam), Michel, J. Melichar ml., Bendík.

Krajská liga

1. Samson Č. Budějovice 4 4 0 0 0 33:9 12

2. Slavoj Č. Krumlov 4 3 0 0 1 29:15 9

3. Spartak Soběslav 3 3 0 0 0 17:5 9

4. Lokomotiva Veselí nad Lužnicí 4 2 0 0 2 18:19 6

5. Sokol Radomyšl 4 2 0 0 2 16:18 6

6. HC Strakonice 3 2 0 0 1 11:15 6

7. Střelci J. Hradec 4 1 0 0 3 18:19 3

8. HC Vimperk 2 1 0 0 1 6:12 3

9. HC Milevsko 4 1 0 0 3 13:22 3

10. Hluboká nad Vltavou Knights 3 0 0 0 3 6:16 0

11. TJ Božetice 3 0 0 0 3 5:22 0