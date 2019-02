Situace je vážná, nikoliv však zoufalá. Tak se jmenovala úspěšná francouzská komedie ze sedmdesátých let minulého století. Její název možná nejlépe vystihuje stav českobudějovického týmu. Semifinále se hraje na čtyři vítězství a v žádném případě není nic ztraceno. Ale že jsou postupu do baráže momentálně blíž Středočeši, to je jasné.



Motor přitom odehrál velice slušný druhý zápas a vítězství mu uteklo doslova mezi prsty. Už po osmnácti vteřinách otevřel skóre Miloslav Čermák, když ještě předtím stihl pozlobit svým atakem Jaromíra Jágra.



Hosté sice vyrovnali, ale Čáp dostal svůj tým ve třetí třetině do vedení a nejtěsnější náskok držel Motor ještě dvě minuty před koncem. Dobře skrytou střelu Švéda Svedlunda ale našel gólman Kváča až ve své síti.



Přesto nebylo rozhodnuto. Do prodloužení vstupovali domácí výhodnou přesilovkou čtyři na tři. Hra v početní výhodě, to je ale poslední dobou v podání českobudějovického týmu bohužel naprostý zmar.



To soupeř naložil se svou početní výhodou podstatně lépe. Navíc ji dostal hodně lacino, když rozhodčí nachytali Motor při hře v pěti (prodloužení se hraje pouze se čtyřmi hráči v poli). Fatální chyba střídačky. Rytířům pak stačilo na zužitkování přesilové hry pouhých dvaadvacet vteřin. Opět se potvrdilo, že přesilovky hrají v play off klíčovou roli. Kladno využilo ve středu dvě, Motor bohužel žádnou.



Z hlediska nasazení tentokrát nebylo domácím hráčů co vytknout. „Druhý zápas byl z naší strany úplně jiný než ten první. Kladno jsme přitlačili, ale z tlaku skórovali jenom jednou. Nabídnuté přesilovky se nám bohužel proměnit nepovedlo,“ připomněl asistent trenéra Luboš Rob starší největší bolest svého týmu, kterou je koncovka.



„Výkon mužstva hodnotím jako velice dobrý, bohužel se špatným koncem. Klukům nemám co vytknout. Pokračujeme dál,“ neměl tentokrát až na výsledek vážnější výhrady ke hře svého celku.



Jeho protějšek Pavel Patera byl ale pochopitelně výrazně spokojenější: „Očekávali jsme, že na nás domácí vlítnou. Chtěli jsme se tomu vyvarovat, ale nepovedlo se. V dalším průběhu se hra vyrovnala. Za stavu 2:1 se projevil týmový duch a kluci šli za dalším vítězstvím. Při vyrovnávacím gólu jsme samozřejmě měli trochu štěstí a přesilovku čtyři na tři v prodloužení kluci sehráli výborně. Je to pro nás velké vítězství,“ neskrýval velkou radost.