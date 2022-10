Opakuje se to stále dokola. Výkon Jihočechů není špatný, ale bodový efekt slabý, nebo vůbec žádný. „Takový zápas se nehodnotí lehce,“ posteskne si porážce na západě Čech trenér Jaroslav Modrý. „Kluci pracují a nejsme daleko, abychom za to byli odměněni. Ale v naší hře se vždycky stanou nějaké malinké věci, které nám teď ubližují a stojí nás utkání. To musíme vylepšit a ubojovat jeden dva zápasy, abychom se zase rozjeli. Z naší strany je tam plno dobrých věcí a je třeba jenom to dát dohromady. Pořád tam však také máme nějaké pasažéry, kteří si musí najít svou roli v týmu, aby mu pomohli,“ připustí.