Favorizovaný Samson se v prvním duelu proti Veselí (5:3) nadřel na vítězství víc, než se očekávalo, proto se v odvětě u Lužnice plně koncentroval a předvedl zodpovědný výkon. To se promítlo do skóre i faktu, že brankář Ludvík uhájil čisté konto. Hosté navíc výborně zvládli úvodní třetinu, v níž si vytvořili uklidňující tříbrankový náskok. Dva góly si připsal obránce Zich. Třetí duel, který už muže v případě výhry budějovických hokejistů znamenat vstupenku do finále, se bude hrát v úterý 28. února v centru Pouzar (19 hodin).