České Budějovice – V přípravném mezinárodním utkání prohráli hokejisté prvoligového ČEZ Motoru s účastníkem KHL Amur Chabarovsk až po prodloužení 4:5. Ve čtvrtek čeká Jihočechy další přátelské utkání na Kladně (17).

Ondřej Bláha | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

Domácí celek nastoupil až na obránce Muchu, kterého v minulých dnech trápila natažená třísla, v nejsilnějším možném složení. Hosté, kteří jsou na jihu Čech na soustředění a polykají pořádné tréninkové dávky, představili dvojici českých reprezentantů Jana Koláře a Tomáše Zohornu.



Rusové nasadili od úvodních minut na přípravné období hodně svižné tempo a Jihočechům nějaký čas trvalo, než ho dokázali zachytit. V první třetině se jim to zrovna moc nepodařilo, a tak nebylo divu, že šli poprvé do kabin s dvougólovým mankem. Nejprve se po buly přesně trefil Vl. Ušenin a krátce poté zužitkoval přesilovku po zaváhání domácího celku Kuusela.



Do druhé třetiny ale jako by přišel z domácí kabiny úplně jiný celek. Stavjaňova družina přidala na bruslení a Rusové se nestačili divit, že je do té doby hodně pokorný soupeř začíná přehrávat. Ožívat začala i početná divácká kulisa.



Jenže ve 27. min. zaskočil Bláhu v domácí brance nenápadným nahozením Kondratěv a rázem to bylo už 0:3. Za výkon ve druhém dějství si však Motor alespoň nějaký ten gól zasloužil. Dosáhl ho v přesilovce dorážkou důsledný Čermák.



Domácí byli při chuti a vytvořili si řadu dalších šancí. Museli se však i bránit, když hrál Amur přesilovku pět na tři. Po dvou třetinách však zůstal na ukazateli skóre stav 1:3.



Jenže ve 47. min. to bylo už jen o gól. Pýchovo nahození gólmanu Pečurskému vypadlo z lapačky a Čermák zaznamenal svůj druhý gól.



Radost však trvala jen krátce. Stačilo rychlé přečíslení ze strany hostí a obránce Zub zvyšoval už na 2:4. Motor hrál dobře, kontaktní gól doslova visel ve vzduchu, ale gólman Amuru svou chybu mnohonásobně napravil.



Závěr byl ze strany Motoru fascinující. V početní výhodě nejprve snížil Heřman, Suchánek poté dokonce vyrovnal a vynutil si prodloužení. V něm rozhodl hostující Kapustin.

Branky a nahrávky: 29. Čermák (Žovinec), 43. Čermák (Pýcha), 57. Heřman (Jos. Straka, Vráblík), 58. Suchánek (Jos. Straka) – 9. Vl. Ušenin (Vj. Ušenin), 11. Kuusela (Aťušin, Ramstedt), 27. Kondratěv, 50. Zub (T. Zohorna, Kuusela), 63. Kapustil (Li). Vyloučení: 5:8, využití: 3:1. Rozhodčí: Souček – Flegl, Zíka. Diváci: 3400.

ČEZ Motor: Bláha – Fillman, Žovinec, Suchánek, Vráblík, Zíb, Pýcha, Mazanec – Chovan, Pajič, Čermák – Nouza, Jos. Straka, Heřman – Žálčík (41. Babka), Rob, L. Květoň – Guman, Škoda, Kuchejda. Trenéři Stavjaňa a Štrba.