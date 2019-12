Jihočeši si tentokrát na vítězství hodně nadřeli. Po herní pauze jejich výkonu chyběla lehkost, ale je důležité, že dokáží zvládat i takové zápasy, ve kterých se jim až tolik nedaří. Slovy klasika, když to jde, tak umí hrát každý blbec…

Domácí celek sehrál dobře první třetinu, ve které dal dva góly a vlastně rozhodl o svém vítězství. „První třetina byla z naší strany nejlepší,“ souhlasí i trenér Václav Prospal. „Po pár dnech volna, kdy se nehrálo, jsme chtěli mít dobrý start, což se nám také podařilo. První třetina byla dobrá. Ale ve druhé přišel útlum a přestali jsme být hladoví po gólech. Místo toho, abychom v oslabení dali ze samostatného nájezdu branku na 3:0 a duel zlomili na svou stranu, tak soupeř získal momentum zápasu ubráněnými přesilovkami, které byly z naší stran tristní. Neměli jsme v nich vůbec žádný tlak do branky a střelbu. Za tři body jsem strašně rád, ale náš výkon dobrý nebyl,“ nebyl přes vítězství příliš spokojen.

V době útlumu svého týmu spoluhráče několika mimořádnými zákroky podržel gólman Jan Strmeň. „Honza je součástí týmu a podržel nás. U gólmana to začíná a končí. Dal nám šanci vyhrát a vstřelili jsme o jeden gól víc než soupeř. Havířovský brankář chytal také velice dobře. Oba gólmani podali velmi dobrý výkon. Jako tým jsme ale nehráli dobře celých šedesát minut,“ zopakoval Prospal.

Havířov předvedl svůj klasický výkon. Organizovaný a disciplinovaný s důrazem na poctivou defenzivu. „Čekali jsme, že domácí začnou aktivně, což se také potvrdilo. V první třetině jsme byli pod tlakem,“ připustil havířovský kouč Jiří Režnar. „Stav 2:0 po první části hry pro nás byl ještě přijatelný. Klidně to mohlo být o čtyři góly. Ve druhé třetině Budějovice trochu povolily a my jsme začali více bruslit. V té první jsme jenom stáli a koukali, co s námi soupeř předvádí. Potom se to trošku srovnalo. Výsledkově sice vypadá 2:1 docela hezky, ale pořád je to nula bodů. Za výkon v první třetině jsme si vyhrát nezasloužili,“ uznal.

Čtvrteční duel Motoru s Přerovem bude věnován centru Arpida, které pomáhá zejména s rehabilitací osob se zdravotním postižením. Fanoušci se mohou těšit na speciální vánoční dresy, které bude možné vydražit, na živě zazpívanou písničku zpěváka Pekaře s dětmi z Arpidy, na patrona Arpidy herce a režiséra Jiřího Mádla v roli moderátora a na mnoho dalších zajímavých věcí.