V sezoně vedli hokejisty Radomyšle trenéři Milan Tollinger a David Míka.

Kudy vedla Vaše trenérská cesta na trenérskou lavičku Radomyšle?

Kluci začali letní přípravu již v květnu a připravovali se sami. Mě pak vedení klubu kontaktovalo v červnu, zda bych do toho nešel. Sešli jsme se s Milanem Tollingerem s vedením a řekli si, co od toho navzájem očekáváme, jak by to mělo fungovat, aby měla sezona řád a smysl. S našimi představami jsme pak předstoupili před hráče. Ti pak postupně pochopili, že se naše nároky vracejí v podobě dobrých výsledků a dobrého pocitu z hokeje.

Jaké byly předsezonní představy co se týče tabulky?

Společně s vedením klubu jsme si dali za cíl postup do play off. Všichni jsme věděli, že to bude hodně těžká sezona, protože to měli i soupeři kvalitně poskládané.

Start do sezony asi nebyl úplně podle představ. Po čtyřech kolech jste měli tři body.

Tam bylo více faktorů. Naše představa přípravných zápasů před sezonou vzala za své a navíc jsme v úvodu soutěže měli velice těžký los. Na začátek derby se Strakonicemi. Pak jsme sice vyhráli v Hradci, ale následně přišly zápasy se suverénním Pelhřimovem a v Českém Krumlově.

Postupně se to však vše v dobré obrátilo a prošli jste základní částí na výbornou.

Nebylo proč panikařit. Věděli jsme, že máme natrénováno a to nejtěžší za sebou. Kluci si to vzali za své, vytvořili super partu, táhli za jeden provaz a byla to radost. I když se třeba nedařilo, dokázali jsme zápasy zlomit. Hodně jsme toho otočili ve třetích třetinách.

Nakonec z toho bylo výborné druhé místo, které asi nikdo nečekal.

S vývojem soutěže jsme chtěli být po základní části na druhém či třetím místě. Hodně začala v závěru dotírat Soběslav, ale nakonec z toho bylo super druhé místo. Všichni jsme si uvědomovali, že play off bude úplně jiná soutěž, kde může každý porazit každého. Chtěli jsme do semifinále a pak již to bývá otevřené.

Ve čtvrtfinále jste měli Veselí nad Lužnicí. Sice jste s ním pár kol před koncem prohráli, ale věřili si na něj.

Veselí hraje hokej, který nám sedí. Přestože jsme u nich v základní části prohráli, věděli jsme, že je to pro nás hratelný soupeř. Doma jsme se sice v play off trápili, ale na ledě soupeře jsme již byli jasně lepší a zaslouženě postoupili.

Semifinále se Soběslaví pak již nevyšlo.

Soběslav disponovala čtyřmi vyrovnanými pětkami a především měla v kádru Dančišina, který byl evidentně rozdílovým hráčem. My se naopak museli vyrovnávat se ztrátami v sestavě. Někteří hráči nemohli nastoupit a chyběli v klíčových situacích. Škoda domácího zápasu, tam jsme neměli prohrát. V Soběslavi pak již byli domácí lepší a zaslouženě zvítězili.

Když se ohlédnete za sezonou, berete její výsledek?

Jak vedení klubu, tak my trenéři i hráči jsme spokojeni, takže výsledek bereme. Druhé místo v základu, pak semifinále, užívali jsme si to. Sice jsme si tajně přáli finále proti Strakonicích, byly by plné stadiony a super zápasy, ale nedá se nic dělat. Z mojí strany velká pochval pro celý tým. Kluci vytvořili super partu, věřili nám, plnili, co jsme po nich chtěli a výsledek se dostavil.

Je po sezoně, přemýšlíte již o tom, jak to bude v té další? Zůstáváte u týmu?

Osobně bych rád pokračoval a doufám, že i Milan. Rád bych ještě o kousek hokej v Radomyšli posunul. Hraje zde dost starších kluků, rád bych to doplnil i mladšími a třeba i těmi, kteří se nedostanou do kádru prvního píseckého týmu.