Právě u Vajgaru pobývá národní tým od pondělí na týdenním tréninkovém kempu. „Stadion Jana Marka splňuje všechny podmínky pro pořádání mezinárodních zápasů a máme s pořadateli výborné zkušenosti z dubna roku 2013, kdy jsme zde hráli dvojzápas s Lotyšskem,“ chválí tiskový mluvčí Českého hokejového svazu Zdeněk Zikmund.

Trenér Filip Pešán s asistenty Martinem Strakou a Jaroslavem Špačkem pozvali na sraz 31 hráčů – 3 brankáře, 11 obránců a 17 útočníků. Dvacet nominovaných hokejistů působí v Tipsport extralize, devět v KHL a dva ve finské nejvyšší soutěži.

Nominace – brankáři: Dominik Frodl (Plzeň), Milan Klouček (Pardubice) a Roman Will ( Čeljabinsk).

Obránci: Vojtěch Budík (Plzeň), Jakub Galvas (Jukurit), Daniel Gazda (Zlín), Michal Jordán, Dominik Mašín (oba Chabarovsk), Vojtěch Mozík, Andrej Šustr (Kunlun), David Sklenička (Jokerit Helsinky), Radim Šalda (Mountfield HK), Jan Ščotka (Litvínov) a Libor Zábranský (Karlovy Vary).

Útočníci: Ondřej Beránek, Jiří Černoch, Jakub Flek, Jan Hladonik (všichni Karlovy Vary), Matěj Blümel, Luboš Horký, Tomáš Zohorna (všichni Pardubice), Jan Dufek (Zlín), Robin Hanzl, Lukáš Radil (oba Spartak Moskva), Petr Kodýtek, Jakub Pour, Filip Suchý (všichni Plzeň), Karel Plášek (Kometa Brno), Šimon Stránský (Jukurit), Marek Zachar (Mountfield HK) a Hynek Zohorna (Chabarovsk).

Kouč reprezentačního týmu Filip Pešán naznačil, kteří hráči by měli ve čtvrtek nastoupit k duelu ve vídeňské Erste Bank Areně. „Chtěl bych, aby alespoň jedno utkání sehráli všichni kluci, kteří v uplynulé sezoně hráli v KHL. Nejspíš to bude právě ten první zápas ve Vídni. Pak by odtrénovali páteční trénink a dostali jeden extra den navíc. A kluci, kteří budou hrát ve čtvrtek, budou hrát i v sobotu a doplní se o zbytek hráčů tak, aby každý minimálně do jednoho utkání zasáhl,“ uvedl.

Oba zápasy odvysílá Česká televize. Ve čtvrtek od 17.15 na stanici ČT sport (vzhledem k současně probíhajícímu finále Tipsport extraligy Liberec – Třinec bude přenos od 18.30 pokračovat na HBBTV a webu České televize) a v sobotu od 18.40 na ČT sport.

Utkání v Jindřichově Hradci se vzhledem k platným vládním opatřením musí odehrát bohužel bez přítomnosti diváků.

V příštím týdnu by se k reprezentačnímu výběru měla připojit pětice hráčů z celků, které vypadly v extraligovém semifinále: brankář Jan Růžička a útočníci Ondřej Najman s Pavlem Kousalem z Mladé Boleslavi a zadák David Němeček a forvard David Tomášek z pražské Sparty.