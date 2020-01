TJ Sokol Radomyšl – HC Slavoj Č. Krumlov 4:2 (2:1, 0:1, 2:0). 11. Vlk (Slavík, M. Hřebíček), 15. Vlk (Slavík, Jan Hřebíček), 45. R. Volf ml. (O. Gába), 59. Šimoník (O. Gába) – 1. J. Krcho (Gallistl), 31. Hakl (D. Svoboda). Sestava Radomyšle: Žilinčík – Jan Hřebíček, P. Procházka, Brož, M. Hřebíček, Burkoň, Pěnička – Vlk, Slavík, Jungbauer, J. Řehoř, Krůček, Stauber, Šimoník, O. Gába, R. Volf. ml.. Trenér Milan Tollinger.

„Hrál se vyrovnaný zápas, kterému vévodily výkony gólmanů. Nás ten soupeřův vychytal hlavně v první třetině, jinak jsme mohli mít větší náskok. Zápas se výsledkově přeléval, soupeř šel do vedení, my to otočili a Krumlov znovu vyrovnal. Rozhodli jsme až ve třetí třetině,“ komentoval utkání domácí Jakub Šimoník a doplnil: „Náš výkon jde stále nahoru. Soupeře přehráváme většinou fyzicky, když dokážeme hrát v tempu až do poslední minuty.“

1. Lední Medvědi Pelhřimov 14 13 0 0 1 90:42 39

2. Slavoj Český Krumlov 15 9 0 2 4 76:40 29

3. Jiskra Humpolec 15 9 0 2 4 63:45 29

4. HC Strakonice 15 8 1 2 4 71:64 28

5. Sokol Radomyšl 14 7 3 0 4 73:53 27

6. Spartak Soběslav 15 7 1 0 7 67:60 23

7 Loko Veselí nad Lužnicí 15 7 1 0 7 70:69 23

8 HC Vimperk 14 6 0 0 8 43:52 18

9 HC Milevsko 2010 15 6 0 0 9 60:73 18

10 Hluboká nad Vltavou 15 4 1 2 8 52:70 16

11 Vajgar J. Hradec 14 4 1 0 9 46:63 14

12 TJ Božetice 15 0 0 0 15 29:109 0